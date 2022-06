Review – Evil Dead: The Game

Lejos han quedado los años en donde un juego de licencia rara vez era bueno. Entregas como Marvel’s Guardians of the Galaxy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Batman: Arkham Knight y muchos más han demostrado que es posible capturar la esencia de alguna serie, película o cómic, y llevarlo a este medio que tanto amamos. Claro, aún hay un par de tropiezos, como lo fue Marvel’s Avengers, e incluso hasta el día de hoy tenemos dudas sobre futuros proyectos, como el título de Indiana Jones por parte de Machine Games. Junto a esto, conforme nos alejamos más y más del género de acción y aventura, los desarrolladores tienen más problemas al tratar de trasladar lo que vemos en la gran pantalla o en las páginas de los cómics al control. Uno de los géneros que más problemas tiene en este punto es el de terror. Fuera de Alien: Isolation, parece que todas las adaptaciones de este tipo que vemos hoy en día son multiplayer asimétricos. Este género nos da la oportunidad de convertirnos en el villano para atormentar a nuestros compañeros en un ciclo que, en teoría, es divertido y ofrece el suficiente contenido para regresar una y otra vez.

En este apartado, Illfonic Games se ha ganado una gran popularidad por títulos como Friday the 13th: The Game y Predator: Hunting Grounds, dos entregas que siguen la misma fórmula y, pese a sus errores, ofrecen una experiencia bastante entretenida. Sin embargo, este equipo no es el único que hace esto. Por medio de colaboraciones y constante soporte, Behaviour Interactive ha convertido a Dead by Daylight en el multiplayer asimétrico de horror más reconocido de este sub-género. Ahora, a esta lista se la ha sumado Saber Interactive, quienes recientemente nos ofrecieron un juego muy similar al de sus competidores, pero con la propiedad de Evil Dead, algo que los fans de estas películas han esperado por años.

Anunciado a finales de 2020, Evil Dead: The Game sufrió de varios retrasos para asegurar la mejor experiencia posible. Es así que después de años de espera, este título ya está en nuestras manos. Además de contar con un ciclo de gameplay muy similar al de sus competidores, esta entrega tiene un par de ideas que bien podrían hacerlo resaltar del resto. ¿Es este el juego definitivo de Evil Dead? ¿El multiplayer asimétrico funciona bien con esta propiedad? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

¿Bueno? ¿Malo? Él es el hombre con el arma

Al tratarse de un multiplayer asimétrico, Evil Dead: The Game vive y muere por su comunidad. El enfoque está en reunir a cinco personas, ya sea que todos sean amigos o unos extraños, y disfrutar de extensas partidas hasta el final de los tiempos. Sin embargo, este título nos presenta algo que no es común: un modo de un solo jugador. Así es, Saber Interactive no solo ha creado una experiencia que te pide reunirse con otros, sino que también ha pensado en todos aquellos que solo desean estar en los zapatos de Ash y derrotar a todos los muertos vivientes que se pongan frente a uno. Sin embargo, no esperen algo verdaderamente sustancial. Aquí no hay una extensa campaña que trate de hacernos revivir los icónicos momentos que encontramos en las tres películas y la serie que conforma a esta franquicia. En su lugar, se nos presentan un par de misiones que tratan de recrear, por lo general, vagamente algunas escenas que recordamos con cariño.

Cada una de estas misiones nos pone en el papel de un personaje en específico, como Ash de The Evil Dead, Ash de Evil Dead 2, Ash de Army of Darkness, o Ash de Ash vs Evil Dead. El punto es que jugamos como Ash aquí. Bruce Campbell, quien ha interpretado a este personaje desde 1981, está de regreso y proporciona un par de líneas de diálogo que los fans pueden apreciar. Cada capítulo está enfocado en una sección en específica, como nuestro protagonista tratando de darle un descanso merecido a Linda, esto mientras que los deadite, espíritus que poseen a los vivos, se burlan de esta tarea. Este es un buen inicio, aunque la dificultad es un poco elevada y si mueres tienes que empezar desde cero, la primera tarea deja en claro que hay pasión detrás de este proyecto.

Lamentablemente, el resto de las misiones no cuenta con la misma atención. En total hay seis, de las cuales cuatro se sienten como un glorificado tutorial. Las referencias a las películas y la serie se vuelven vagas, las conversaciones son reducidas sustancialmente, y los objetivos simplemente se reducen a eliminar enemigos controlados por la inteligencia artificial y, ocasionalmente, realizar un poco de exploración. Lo peor de todo, es que las recompensas ni siquiera son tan buenas. Al completar un capítulo obtendrás una skin que puedes usar en el apartado del multiplayer, y al terminar todo podrás jugar como el Rey Arturo, en realidad no mucho que amerite completar esta sección, e incluso no me sorprendería si más de una persona se salta por completo este contenido.

Es una verdadera lástima lo que aquí sucedió. Lo que empieza como una misión bastante divertida que trata de recrear uno de los momentos más icónicos de la película, algo que hace de una forma efectiva gracias al uso de las grabaciones originales y una buena interpretación de las locaciones que vimos en el cine, termina por convertirse en algo que decepciona más que cualquier campaña genérica que uno puede imaginar. Si no fuera por la presencia de Ash, uno podría ser engañado y pensar que estos se trata de un shooter en tercera persona genérico que encuentras en Steam por $100 pesos. Sin embargo, el verdadero enfoque de Evil Dead: The Game está en el multiplayer, algo que presenta una serie de puntos positivos, pero también algunos negativos que pueden arruinar la experiencia para más de uno.

Boomstick

Al final del día, Evil Dead: The Game no es un juego que trata de ser una experiencia para un solo jugador, es solo un modo extra para todos aquellos que deseen desbloquear algo de contenido adicional. El verdadero enfoque está en el apartado de multiplayer asimétrico, en donde pasarás la mayor parte de tu tiempo. Como cualquier otro título de este género, cinco personas entran en una partida. Cuatro forman un equipo de sobrevivientes, con el objetivo de cumplir una serie de misiones y ganar con los limitados recursos que tienen a su disposición. Por otro lado, un jugador tendrá que asumir el rol del deadite, y hacer uso de sus vastos recursos para ponerle un fin a sus contrincantes antes de que ellos logren ganar.

En teoría, el balance está en ofrecer una serie de limitantes para cuatro personas, mientras que un jugador goza de todo el poder. Sin embargo, en el pasado hemos visto que ciertas experiencias de este tipo claramente le dan preferencia a un estilo en particular, ya sea que las mecánicas son más divertidas, los objetivos varían, o la balanza está a favor de un rol en específico. Lamentablemente, este también es el caso de Evil Dead: The Game. Aquí, los sobrevivientes, pese a sus restricciones, usualmente serán los ganadores de las partidas.

Antes que nada, los sobrevivientes tienen a su disposición cuatro clases diferentes, cada una con una serie de personajes específicos que se pueden elegir, diferentes estadísticas, y habilidades especiales que determinan su posición en el equipo. Aquí encontramos a los Líderes, quienes cuentan con un buen balance entre ataques cuerpo a cuerpo y distancia, y tienen un enfoque en aumentar las capacidades de sus compañeros. Después nos topamos con los Guerreros, los cuales tienen una mayor afinidad al combate cuerpo a cuerpo, con poderes que aumentan sus atributos por un tiempo determinado. Seguido de este grupo, tenemos a los Cazadores, quienes se especializan en el uso de armas a distancia, y poseen un mejor dominio de la estamina. Por último, tenemos al Soporte, los cuales se especializan en el uso de ítems que pueden ser compartidos por el resto del grupo.

Claramente, hay una buena variación aquí. Junto a esto, cada clase cuenta con dos o tres personajes que puedes usar, con un Ash específico para cada uno, como Ash de The Evil Dead en Soporte, o Ash de Army of Darkness para Guerrero. Junto a esto, cada uno cuenta con una habilidad única. Por ejemplo, Henry the Red puede hacer uso de un escudo que reduce el daño que él y sus compañeros cercanos pueden tomar. Así que sí es necesario un buen nivel de coordinación para formar un equipo adecuado. Claro, nada te detiene de elegir a tu protagonista favorito y simplemente hacer uso de sus poderes sin tomar en consideración su sinergia con el resto de las opciones disponibles.

Una vez dentro de la partida, las cosas comienzan a decaer. Usualmente, en este tipo de juegos se ofrecen diferentes objetivos para ganar. Por ejemplo, en Friday the 13th: The Game los campistas pueden derrotar a Jason, llamar a la policía o escapar del campamento, manteniendo así una constante variedad que obliga a las cinco personas a buscar la mejor ruta para la victoria. Sin embargo, en Evil Dead: The Game solo puedes hacer una cosa como sobreviviente para ganar. Tu objetivo aquí es cumplir con una serie de tareas, siempre en el mismo orden. Primero hay que encontrar tres páginas de un mapa, las cuales revelan la ubicación de una hoja del Necronomicón y una daga especial. Con estos dos objetos en tu poder, ahora será necesario derrotar a un jefe, el cual nunca varía. Como si esto no fuera suficiente, el título todavía te pide defender al grimorio durante un minuto mientras el quinto jugador hace todo lo posible para detenerte.

No solo no hay una variación con el objetivo principal, algo que vuelve monótono a este juego de una forma rápida, sino que todo este proceso toma mucho, pero mucho tiempo. Una partida de un multiplayer asimétrico debe de durar entre 10 y 15 minutos para mantener un ritmo constante y para que la experiencia no se vuelva tediosa. Sin embargo, en Evil Dead: The Game vemos sesiones que toman entre 20 y 30 minutos para acabar. Los principales culpables son el tamaño de los dos mapas disponibles por el momento, los cuales son enormes, y lo tardado que es realizar todos los objetivos. Conseguir las tres páginas del mapa es bastante molesto, ya que no hay un indicador que te diga dónde buscar. Obtener la daga y la hoja del Necronomicón exige que nos quedemos en un solo lugar durante varios minutos. Aunque hay vehículos que facilitan el transporte, todos los objetos están separados por una gran distancia, y nunca hay esa sensación de ser perseguido o tener los ojos del quinto jugador sobre ti, como sucede con Predator: Hunting Grounds.

Entre objetivos, los sobrevivientes tienen la oportunidad de encontrar equipo esparcido a lo largo del mapa. Además de armas que todos pueden usar, como hachas, cuchillos, martillos, espadas, pistolas, escopetas y más, también encontramos algunos ítems exclusivos para ciertos personajes, como las motosierras para Ash. Junto a esto, también hay algunos elementos con los que puedes recuperar vida y crear un pequeño escudo. Sin embargo, hay dos utensilios que son bastante únicos. El primero de estos son botellas con las cuales puedes modificar tus atributos para una sola partida. De esta forma, es posible mejorar tu vida, escudo, ataque y más al momento, y cada nivel te otorgará una bonificación especial. Por otro lado, nos encontramos con cerillos.

Evil Dead: The Game nos presenta con una idea bastante interesante. Además de preocuparte por tu vida y estamina, también es importante considerar una barra de miedo. Al estar alejado de tu equipo y recorrer los bosques que conforman los dos mapas, tu personaje comenzará sentirse aterrorizado por la situación. Esto hará que seas visible en el mapa para el jugador con el rol del deadite, y seas propenso a ser espantado por un jumpscare, tabmién puedas ser controlado por tu oponente, y en general pasarla mal. Afortunadamente, las zonas iluminadas te calma, y aquí es en donde los cerillos entran en juego, ya que con estos ítems puedes crear fogatas y prender lámparas a lo largo de los escenarios. Este es un concepto bastante interesante, y está muy bien implementado.

Saber Interactive logró crear unas bases bastante sólidas para el sobreviviente que van más allá de lo que encontramos en la mayoría de los juegos del género. En teoría, todo lo que se nos presenta aquí, las diferentes clases, habilidades, roles en el equipo, ítems, progresión dentro de la partida y el uso del miedo como un factor que te obliga a estar junto a tus compañeros en todo momento, hacen que esta sea una experiencia divertida. Sin embargo, las extensas rondas, objetivos repetitivos, mapas gigantes y una serie de pequeños inconvenientes, como un terreno que te impide brincar una roca o puente de dos centímetros, hacen que Evil Dead: The Game se vuelva monótono de una forma bastante rápida. Lo peor de todo, es que las mismas victorias y derrotas en el diseño se repiten con el deadite.

Más que solo un espíritu

En lugar de elegir a un héroe clásico de la serie, el quinto jugador asume el papel del deadite, un espíritu maligno que tiene la oportunidad de controlar diferentes demonios. Aquí nos encontramos con tres clases diferentes, las cuales funcionan de una forma similar a la de los sobrevivientes. Primero tenemos a Warlord, demonios que se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo, con la habilidad de vomitar sobre sus oponentes. Después nos topamos al Titiritero, quien se enfoca en ataques eléctricos a distancia y es capaz de incapacitar a los otros jugadores por un par de segundos. Por último, el Necromancer hace uso de un ejército de esqueletos que poseen un gran poder, pero son algo frágiles. Aquí no hay unidades específicas, una vez que eliges a tu clase, eventualmente podrás hacer uso de diferentes habilidades a tu disponibilidad.

A diferencia de los sobrevivientes, los cuales cuentan con una cámara en tercera persona, el jugador que utiliza al deadite no toma el control de un personaje, sino de un espíritu que se mueve en primera persona. Aquí tu objetivo es detener a tus oponentes de que cumplan su objetivo final. Para esto, es posible asesinarlos uno por uno, o entorpecer su misión, al grado de que la partida de 30 minutos llegue a su fin, y ganar automáticamente. Tu papel se asemeja más a un dungeon master, similar a lo que vimos con Resident Evil Resistance.

Al principio, puede ser bastante abrumador este papel, ya que puedes poner trampas que espanten a tus oponentes, crear portales que proporcionan unidades de diferente tipo, controlar a un enemigo que funciona como jefe, poseer a tus propias creaciones, dominar a un jugador y atacar a sus compañeros, espantarlos y causar un jumpscare, incluso eres capaz de convertirte en un árbol o un carro de forma momentánea. Afortunadamente, no tendrás acceso a todo esto de manera inmediata. Similar al sobreviviente, el deadite sube de nivel a lo largo de la partida, solo que en esta ocasión necesitas que pase el tiempo. Con cada punto a tu disposición puedes obtener más y más poderes, así como mejorar los que tienes a tu disponibilidad.

Quizás no eres fan de espantar a tus contrincantes o poseerlos, entonces enfócate en mejorar los portales para generar unidades más potentes. Aquí es en donde la larga duración de las partidas tiene algo de sentido, ya que mientras más tiempo pase, más fuerte se hace el quinto jugador. Sin embargo, pese a tener varias herramientas a su disposición para ganar, en ningún momento este papel se llega a sentir con un poder significativo. Todas las unidades que el deadite puede formar son derrotadas con dos o tres golpes. Los jumpscare y las trampas son un verdadero peligro, pero solo durante la primera o segunda ocasión que el sobreviviente las experimenta, y eventualmente pierden peso. En todas las partidas en las que participe, solo hubo un par de ocasiones en donde el monstruo ganó, y eso se debe principalmente a que el equipo de sobrevivientes no fue unido.

El deadite puede vencer a un enemigo uno por uno, pero en grupo es más difícil. Si tan solo las unidades de no muertos fueran más resistentes, quizás ganar como sobreviviente sería más complicado. Junto a esto, el quinto jugador no puede hacer uso de todas sus habilidades en cualquier momento. Cada poder requiere de una cantidad específica de magia, la cual se obtiene recolectando objetos malignos en el mapa. El problema viene cuando estás tratando de derrotar a tus oponentes, y te quedas sin recursos, por lo que tendrás que abandonar el campo de batalla momentáneamente para reabastecerse, pero esto también permite que tus contrincantes logren cumplir sus objetivos o curarse las pocas heridas que les ocasionaste.

Al final del día, y al igual que otros multiplayer asimétricos, son los jugadores los que dictan qué entrega divertida es una partida. Las bases de los sobrevivientes y el deadite son interesantes, con propuestas que valen la pena, pero con grietas que ocasionan tropiezos bastante fuertes. Para rematar, Evil Dead: The Game cuenta con un sistema de progresión lento. Al finalizar una partida, obtendrás experiencia, y al subir de nivel puedes mejorar ciertas estadísticas de personajes específicos de forma permanente. Aquí nos encontramos con extensos árboles de habilidades. El problema es que no recibes puntos para todos, sino para uno o dos, por lo que eventualmente tendrás que casarte con un rol específico y abandonar el resto. Una vez más, la monotonía asesina cualquier fragmento de diversión que aquí encontramos.

Groovy

Uno de los aspectos que menos errores presenta Evil Dead: The Game, es su apartado visual y sonoro. Como sucede en el caso de los juegos de licencia, el fanservice y la atención al detalle es algo que constantemente es bien manejado. Pese a que la dirección de arte captura de buena manera el diseño de todos los personajes y demonios, los escenarios, por lo general, dejan mucho que desear. Solo contamos con dos mapas. El primero es un bosque inspirado en The Evil Dead, en donde encontramos a la icónica cabaña que alberga al Necronomicón, con todo y un espíritu que desea salir del sótano. Por otro lado, el segundo es una copia idéntica, pero ahora con nieve y un par de locaciones diferentes.

Considerando que la mayoría de las partidas se llevan a cabo en la noche mientras llueve, el juego hace uso de colores oscuros, en donde el negro, el gris y el ocasional rojo dominan la pantalla a cada instante. Por otro lado, los personajes sí se ven como grandes representaciones virtuales de sus versiones reales. Aquí resaltan las cuatro versiones diferentes de Ash. Saber Interactive logró captura de una magnífica forma todas las facetas que tuvo Bruce Capmbell, como el cabello y la cara de asustado que vimos en The Evil Dead, o la poderosa mandíbula y mano de metal que porta en Army of Darkness, hasta sus canas y arrugas que tiene en Ash vs Evil Dead. El resto de los personajes también presentan una serie de detalles que se aprecian, pero no llegan al nivel que tiene el protagonista.

Por otro lado, los diferentes monstruos van desde lo grotesco, como los Warlord, quienes son zombis, con todo y partes del cuerpo en descomposición. Aquí vemos diseños inspirados en los tropos del género, como campistas que murieron prematuramente, campesinos y conductores. Por su parte, los Titiriteros se asemejan más a criaturas del otro mundo, bestias que no podemos comprender en su totalidad. Al último, pero no menos importante, los Necromancer son esqueletos sacados de Army of Darkness, con todo y una serie de aditamentos medievales.

Visualmente, Evil Dead: The Game está en un punto medio. Aunque los diseños de todos los personajes es de primer nivel, y las referencias que hay a las películas es un gran fanservice, los dos mapas presentes dejan mucho, pero mucho que desear. Este es un bosque genérico que bien pudo formar parte de otro juego, y nadie se hubiera dado cuenta. Por otro lado, el apartado sonoro es uno que respeta por completo su material original. No solo Bruce Capmbell y varios actores de Ash vs Evil Dead prestaron sus voces para recrear varias escenas icónicas de la franquicia, sino que la música respeta por completo el trabajo de Joseph LoDuca, con melodías creadas para aumentar la tensión al caminar por el bosque a oscuras sin algún acompañante.

Evil Dead: The Game puede tener varios errores en su gameplay, y ocasionalmente con su dirección artística, pero el trabajo en general es bastante bueno, y deja en claro el presupuesto que Saber Interactive tiene en comparación con sus competidores. El juego rara vez presenta un glitch, y cuando lo hace es algo que seguramente será parchado lo más pronto posible.

¿Hail to the King?

Evil Dead: The Game no es el mejor multiplayer asimétrico que hay disponible en estos momentos, y todo se debe a un simple factor: las partidas no son adictivas. La clave del éxito para estos juegos está en ofrecer un ciclo sencillo, pero que constantemente te pida hacer lo mismo una y otra vez. Esto se logra por medio de sesiones cortas con objetivos que cambian de forma regular y un sistema que te recompensa de forma constante. El trabajo de Saber Interactive falla en estos apartados.

Las bases son bastante sólidas, hay una gran variedad de personajes y clases, pero tendrás que casarte con uno si deseas mejorar las habilidades disponibles. Junto a esto, la progresión es lenta, subir un nivel y obtener un solo punto requiere de varias partidas, las cuales toman entre 20 y 30 minutos en llevarse a cabo. Por si fuera poco, los objetivos siempre son los mismos en el papel de los sobrevivientes. Jugar como deadite tiene un poco más de libertad, pero al final del día tendrás que esperar varios minutos para hacer uso de las habilidades más divertidas.

Hay potencial, no se puede negar. Incluso las misiones de un solo jugador, aunque sumamente sencillas, varían un poco los objetivos. Claro, el juego no lleva ni un mes en el mercado, y este tipo de experiencias dependen mucho del soporte que los desarrolladores logren proporcionar. En un futuro todos los puntos negativos que señale pueden desaparecer, pero en estos momentos, regresar a Dead by Daylight o Friday the 13: The Game suena como una mejor idea.