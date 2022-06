A pesar de que en los últimos años, la serie de Need for Speed ha perdido bastante relevancia, la realidad es que su legado se mantiene intacto y como uno de los más importantes siempre que hablamos de juegos de carreras. Ejemplo de lo anterior fue lo que Criterion consiguió con Need for Speed: Hot Pursuit, título del que te platicamos en nuestro nuevo video mientras jugamos su versión remasterizada.