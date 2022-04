El próximo Need for Speed tendrá elementos de anime

Como ya sabes, Criterion está desarrollando una nueva entrega de Need For Speed, la cual está pensada para debutar en algún punto de este año y que supuestamente solamente se estrenará para la nueva generación de hardware. Aunque sus desarrolladores todavía no han dado detalles oficiales, otra filtración indica que este juego tendrá elementos de anime.

De acuerdo con Jeff Grubb, insider y reportero de VentureBeat, Need For Speed 2022 combinará una estética de anime con gráficas fotorrealistas. El juego estará ambientado en Lakeshore City, una versión ficticia de Chicago, y esto fue lo que comentó Grubb sobre sus gráficas:

“Serán gráficas fotorrealistas, pero además, también tendrá elementos de anime. Cuando veas un comercial de un automóvil o algo por estilo, y el auto está en movimiento, verás flamas y relámpagos de anime. Ese es el tipo de estética que están buscando. Y creo que eso es a lo que se refieren cuando dicen que quieren hacer una versión ficticia de Chicago. Se llamará Lakeshore City.”

Si todo sale bien, este nuevo Need for Speed debería llegar alrededor de noviembre de este año, pero al igual que todos los detalles que tenemos sobre este juego, esto también es simple especulación y todavía no sabemos cuándo vaya a ser su fecha oficial de lanzamiento.

Nota del editor: Ciertamente es una decisión bastante extraña por parte de Criterion, pero definitivamente están buscando darle un toque de frescura a la saga. Obviamente todavía no podemos decir si funcionó o no, pero al final del día todo dependerá de su ejecución.

Via: VGC