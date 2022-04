Es fácil olvidarse, pero ya hay un nuevo Need for Speed en desarrollo. La noticia fue confirmada durante el EA Play Live de 2020, y desde ese entonces no hemos sabido absolutamente nada al respecto. Aparentemente, este título llegará a nuestras manos este mismo año, y parece ser que únicamente estará disponible para la nueva generación de consolas.

De acuerdo con Jeff Grubb, reportero de VentureBeat, el próximo Need For Speed solo llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, dejando así atrás a la pasada generación. Este juego está siendo desarrollado por Criterion Games, quienes aparentemente optaron por abandonar al PS4 y Xbox One para darle una mayor calidad a este futuro título.

Grubb menciona que este juego debería estar haciendo su debut en noviembre de 2022, y está prácticamente seguro de que ya no lo veremos en las consolas anteriores. Por supuesto, aunque este insider sea bastante confiable, lo mejor es tomar esta información con reserva hasta tener confirmación oficial.

Nota del editor: Dejar atrás al PS4 y Xbox One suena como un movimiento atrevido, pero también tiene sentido que Criterion prefiera enfocarse en las nuevas consolas de ahora en adelante. Tal vez las ambiciones de este juego sean demasiado elevadas, y la única manera de llevarlas a cabo sea con la nueva generación de hardware.

Via: VGC