A pesar de que Ghost Games se ha encargado de los últimos cuatro juegos de Need For Speed, EA le volverá a dar una oportunidad a Criterion, estudio responsable por Burnout, de trabajar en la famosa IP de juegos de automóviles.

Por otro lado, Ghost Games se convertirá en EA Gotemburgo (pendiente aprobación de la Unión Sueca). El estudio tendrá un nuevo enfoque y su objetivo será proporcionar ayuda a los diferentes proyectos de EA. En cuanto al equipo de Ghost Games, la mayoría de los ingenieros y de los creativos serán trasladados a Criterion y a otros estudios de la compañía.

La razón detrás de este movimiento, de acuerdo a EA, es que ha tenido problemas para atraer el talento adecuado a Ghost Games y a Gotemburgo para trabajar en la serie. Por el contrario, Criterion se basa en Guildford, que es uno de los centros de desarrollo de juegos más grandes del Reino Unido. En los últimos años hemos visto a este estudio proporcionar su apoyo en juegos como Battlefront, Battlefront II y Battlefield V.

“Ghost Games han ayudado a brindar grandes experiencias de Need for Speed a nuestros jugadores. La entrega constante de eso a nivele AAA significa que necesitamos equipos con diversas habilidades en ubicaciones donde podamos apoyarlos continuamente y atraer a nuevos miembros del equipo para que se unan. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para establecer un grupo de desarrollo independiente en Gotemburgo durante varios años, queda claro que la amplitud de talento que necesitamos para mantener un estudio AAA completo simplemente no está disponible para nosotros allí. El criterio también puede proporcionar el liderazgo constante que necesitamos para continuar creando y brindando nuevas experiencias de Need for Speed durante mucho tiempo.

Criterion es un estudio fantástico, y estamos deseando agregar a su talentoso equipo y construir un gran futuro para Need for Speed. Los equipos de ingeniería en Gotemburgo también son vitales para nuestros planes en curso en EA”.