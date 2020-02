Éstos son los juegos que llegarán al servicio de SNES y NES de Switch en febrero

A pesar de lo que uno podría llegar a pensar, Nintendo sigue incluyendo juegos al catálogo de NES y SNES que ofrece el servicio de Switch Online. De hecho, el próximo 19 de febrero llegarán dos nuevos títulos para cada una de estas plataformas.

Para el NES, se agregaran Shadow of the Ninja y Eliminator Boat Duel. Por otro lado, Pop’n TwinBee y Smash Tennis se sumarán al catálogo de SNES. A comparación de otros meses, febrero no ve la llegada de experiencias que se podrían denominar “necesarias” para ambas consolas.

En Japón, los nuevos títulos de Super Famicom son Breath of Fire II y Pop’n TwinBee, y los juegos de Famicom son Atlantis no Nazo y Crystalis.

En temas relacionados a Nintendo, la compañía japonesa por ha arremetido en contra de las personas que filtraron Pokémon Sword and Shield hace unos meses. De igual forma, por fin se ha confirmado que Saints Row IV : Re-Elected llegará al Switch.

Vía: Nintendo