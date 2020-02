La serie precuela de Rogue One comenzará a filmarse este año, asegura Diego Luna

De acuerdo con Diego Luna, la serie de Rogue One para Disney+ comenzará a filmarse en algún punto de este año. Originalmente la producción iba a dar inicio durante 2019, sin embargo, fue pospuesta y hasta el momento Disney no ha revelado algún tipo de información oficial.

“Sí lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo este año. Está sucediendo, y me estoy preparando para ello”.

La serie de Rogue One, la cual aún no posee un nombre oficial, contará con la participación de Diego Luna en el papel principal como Cassian Andor. De igual forma, veremos a Alan Tudyk reinterpretar a K2-SO. Por el momento se desconoce si veremos a algún otro actor de la película en esta producción, como Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen o Forest Whitaker.

Esta producción seguirá las aventuras de Cassian y K2-SO durante el tiempo en que la Alianza Rebelde se estaba formando para combatir al Imperio. Si bien Luna dijo que sabía muy poco acerca de la serie en este momento, dijo que había leído algunos guiones, y explicó cómo el programa capitalizaría al contar una historia donde el público ya sabe el final pero no sabe cómo se desarrolla la historia.

“Es un enfoque diferente debido a la belleza y es cómo suceden las cosas. No es solo lo que sucede. No es la forma típica de abordar una historia. Se trata de cómo suceden las cosas, que de hecho, es lo mismo que sucedió en Rogue One. Conoces el final, pero no sabes cómo sucedió, y tenemos ese desafío nuevamente frente a nosotros, lo cual es emocionante”.

Disney ha mencionado que se enfocarán más en las series de Star Wars para Disney+ en los próximos años, así no sería sorpresa ver al menos un tráiler del spin off de Rogue One a finales de año. De igual forma, en octubre se estrenará la segunda temporada de The Mandalorian.

Vía: ET Online