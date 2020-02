Disney se enfocará más en las series de Star Wars

Será mejor que no esperes ver una nueva película de Star Wars en el futuro cercano. Durante la reciente junta de inversionistas de Disney, Bob Iger, CEO de la compañía, ha revelado que por el momento los proyectos relacionados a una galaxia muy, muy lejana, estarán enfocados a la televisión, es decir, Disney+.

Sin embargo, esto no quiere decir que otros proyecto cinematográficos, como la trilogía de Rian Johnson, se han cancelado, es sólo que el enfoque de Lucasfilm será otro. Estos planes incluyen el desarrollo de la segunda temporada de The Mandalorian, la serie de Cassian Andor y de Obi-Wan.

“En el frente de Star Wars (…) estamos tomando un paréntesis en términos del lanzamiento teatral. La prioridad para Star Wars a corto plazo será (…) la televisión para Disney Plus. Entonces tendremos más que decir sobre el desarrollo de la producción teatral poco después de eso”.

Iger no reveló nuevos proyectos a futuro para Star Wars y Disney+, sin embargo, insinuó que un spin off de The Mandalorian podría llegar a producirse, aunque no hay una confirmación por el momento.

En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará la segunda temporada de The Mandalorian. De igual forma, J. J. Abrams ha respondido ante las críticas de The Rise of Skywalker.

Vía: Fool