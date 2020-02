Harley Quinn ha llegado a Fortnite

Fortnite no sólo es uno de los juegos más importantes a nivel mundial, sino que se ha convertido en una gran plataforma para promocionar ciertos eventos, y uno de estos será el estreno de Birds of Prey. En las últimas semanas han surgido un par de filtraciones que apuntaban a la inevitable llegada de Harley Quinn a este battle royale. Ahora, Epic Games ha confirmado que este personaje por fin se encuentra disponible en el juego.

Después de que la cuenta de Twitter de Fortnite tuiteó una imagen teaser del mazo de Harley junto con su peinado característico de Suicide Squad, gracias al parche 11.50, la protagonista de Birds of Prey por fin se encuentra disponible en el battle royale del momento. La colaboración incluye dos skins. Una está basada en el diseño de Harley Quinn durante Suicide Squad, mientras que la segunda nos presenta en vestuario de Birds of Prey.

I’m the one they should be scared of. BECAUSE I’M HARLEY FRICKIN’ QUINN!#HarleyQuinn is ready for mayhem and bringing Gotham’s havoc straight to Fortnite. Grab the Harley Quinn Bundle tonight starting at 7PM ET, learn more about the bundle in our blog: https://t.co/JUkKl7KNep pic.twitter.com/iFb335rIfC

— Fortnite (@FortniteGame) February 6, 2020