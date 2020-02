La Epic Games Store está regalando dos juegos para tu PC

¿Saben qué día es hoy? Es jueves, o como nos gusta llamarlo, el día en que la Epic Games Store nos ofrece más juegos gratuitos para nuestra PC. La semana pasada les contamos que en esta ocasión tres títulos estarían disponibles, sin embargo, debido a los casos de coronavirus que han surgido, Epic Games no ofrecerá Pandemic, y sólo estarán disponibles Carcassonne y Ticket to Ride.

Estos dos juegos estarán disponibles de forma gratuita en la tienda virtual de Epic Games hasta el 13 de febrero de 2020 a las 10 am (hora de la Ciudad de México). Por otro lado, a partir del siguiente jueves, Kingdom Come Deliverance y Aztez podrán ser tuyos sin costo alguno.

Si te quedaste con ganas de jugar Pandemic, no te preocupes, este juego eventualmente se encontrará disponible gratuitamente en la Epic Games Store, aunque no se proporcionó una fecha en concreto.

No lo olvides, Carcassonne y Ticket to Ride estarán disponibles de forma gratuita hasta el 13 de febrero. Ese mismo día, Kingdom Come Deliverance y Aztez se unirán a este programa.

