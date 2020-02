Éste es el origen detrás de los nombres de Banjo y Kazooie

¿Alguna vez se han preguntado por qué Banjo y Kazooie tienen esos nombres? No, no son referencias a instrumentos musicales, como muchos hemos llegado a pensar. Recientemente, Andy Robinson, quien trabajó en Yooka-Laylee, ha descubierto quiénes fueron las personas que inspiraron a Rare al momento de otorgarle un nombre a estos dos personajes.

Mientras Robinson recorría Japón y se codeaba con algunos desarrolladores del país nipón, descubrió que Hiroshi Yamauchi, ex presidente de NIntendo, el cual murió en 2013, tiene un hijo llamado Katsuhito Yamauchi, cuyo nombre se abrevia más comúnmente a solo “Katsuhi“. De igual forma, Yamauchi tiene un nieto llamado Banjo Yamauchi.

Juntas los nombres y obtienes Bajo y Katsuhi, lo cual suena muy similar a Banjo-Kazooie. Esto no sólo es una gran coincidencia, ya que Gregg Mayles, creador de Banjo, y Grant Kirkhope, compositor del clásico juego del N64, han revelado que esta es la inspiración detrás de los nombres de uno de los osos y aves más famosos en los videojuegos.

The Banjo part is true, not so sure about the Kazooie one though!

— Gregg Mayles (@Ghoulyboy) March 10, 2019