Amazon asegura que las entregas y streaming benefician al cliente

Desde hace algunos meses compañías como Amazon y Mercado Libre se han visto en aprietos con la autoridad de competencia de México, puesto que algunos consideran que es anti competitivo agregar a sus membresías de suscripción beneficios como las entregas gratis y también la opción de entrar a páginas de streaming sin pagar un centavo más. Ante esto, las empresas están tratando de defender sus productos, y la creación de Jeff Bezos ya está planeando el contraataque con buenos argumentos bajo la manga.

La respuesta que le han dado a COFECE, es que tener este tipo de beneficios es muy bueno para el usuario, ya que pueden ver contenido en la plataforma de streaming y además recibir ciertos productos sin tener que hacer un desembolso adicional, pero lo más ventajoso podría tratarse del inicio de sesión, evitando que se tengan que crear múltiples cuentas para acceder. Toda esta información se ha dado a conocer a través de un artículo, en el cual aseguran siempre ver por el beneficio de sus consumidores.

Acá un fragmento del texto:

A principios de este año, la Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió un dictamen preliminar, no vinculante, luego de una investigación sobre posibles barreras a la competencia en el comercio electrónico. Explicamos a la AI nuestro modelo de negocio y el panorama del comercio minorista en México, que es dinámico y altamente competitivo, y demostramos cómo las innovaciones y el enfoque centrado en el cliente de Amazon han beneficiado a los consumidores mexicanos. Nos sorprendió ver hallazgos en el dictamen preliminar que no están respaldados por evidencia y basados en áreas del negocio sobre las que no se nos consultó. Como resultado, el dictamen preliminar alega barreras a la competencia en dos mercados definidos de manera sumamente estrecha y artificial, y recomienda medidas correctivas sin precedentes que, de ser adoptadas, dañarían la competencia en el comercio minorista, la innovación, y a los clientes, e impactarían nuestra capacidad de continuar ofreciendo precios bajos, envíos rápidos, y programas como Amazon Prime, que son del agrado de nuestros clientes.

Algo que también han mencionado en el testimonio, es que Amazon es una alternativa que la gente prefiere y de la que nose han quejado realmente, contando con envíos rápidos, estado de los paquetes en buenas condiciones en la mayoría de casos y en caso de que no les parezca el producto se puede devolver sin ningún tipo de inconvenientes. Además, mencionan que dentro del mercado, son los minoristas que menos acaparan el mercado, pues aún la compra presencial predomina en adultos de cierta edad, por lo que aún tiendas como Liverpool, SEARS, Sanborns, entre otras tienen su rebanada.

En cuanto a la parte de market place, se habla de que tienen al 60% del mercado, y casi no hay competidores que únicamente se dedican a vender en línea, pues también tienen tiendas físicas en el país, algo que Amazon no tiene. Por lo que la oferta de estas membresías va a ser atractiva para quienes no quieren salir a un establecimiento. Además, las afiliaciones con terceros vendedores son fidedignas y se prestan para que estos reciban el dinero justo, descontando la comisión que se lleva la empresa.

Por ahora la demanda de quitar las membresías aún no se convierte en ley, pero esos argumentos ayudarán mucho a Amazon.

Vía: Amazon Blog

Nota del autor: Espero que no quiten las membresías con suscripción, pues así me está saliendo a buena oferta el combo de Disney y Star Plus en Mercado Libre. Yo casi no veo Prime, pero al final me gustaría completar la temporada de Fallout.