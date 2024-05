Tráiler de lanzamiento de MultiVersus

Después de años atascado en pruebas beta, MultiVersus por fin estará disponible en su versión 1.0 a finales de este mes. Así es, el juego de peleas con las propiedades de Warner Bros. ya casi está al alcance de todos los interesados en consolas y PC. Esta versión no solo incluye todo el contenido que ya estaba disponible, sino que también tiene un par de novedades interesantes.

Para celebrar el lanzamiento oficial de MultiVersus en solo unos días, Warner Bros. compartió un nuevo tráiler, el cual nos muestra a personajes como Finn, Joker, Bugs Bunny, Wonder Woman, y más peleando. Lo interesante, es que todos los personajes cuentan con sus voces originales, o al menos las más actuales. Por si fuera poco, se ha confirmado la aparición de dos peleadores más.

Como pudieron ver, Jason Voorhees de Friday the 13th y Agent Smith de The Matrix se han sumado al extenso repertorio de personajes disponibles en MultiVersus. Considerando que Warner Bros. tiene pensado darle un gran soporte a esta entrega, en un futuro llegarán más personajes inspirados en las propiedades más famosas de esta compañía.

Tomando en cuenta su naturaleza de juego como servicio, está claro que el soporte para el juego es un factor muy importante. Recordemos que cuando las actualizaciones para la versión beta se detuvieron, el 99% de los jugadores abandonaron este título, por lo que esto podría suceder una vez más si los desarrolladores no ofrecen más personajes, escenarios y modos de juego de forma constante.

Recuerda, MultiVersus en su versión 1.0 llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de mayo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, así se ve Joker en acción en este título.

Nota del Autor:

Si bien las pruebas beta no me llamaron la atención, creo que le daré una oportunidad de MultiVersus una vez que su versión 1.0 esté disponible en consolas. Como fan de Super Smash Bros. espero divertirme, pero no estoy seguro de convertirme en un gran fan.

Vía: Warner Bros.