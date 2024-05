Uno de los juegos más esperados del año es, sin lugar a duda, Dragon Ball: Sparking! Zero. El nuevo juego de peleas de la obra de Akira Toriyama se posiciona para ser la experiencia que los fans han estado esperando por años. Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva filtración ha revelado la fecha de lanzamiento exacta para este título.

De acuerdo con SergioM3R, quien estuvo indagando en el código del sitio oficial de Bandai Namco, Dragon Ball: Sparking! Zero llegaría a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 1 de octubre de 2024. Pese a que la compañía detrás de este proyecto no ha confirmado o desmentido esta información, todo parece indicar que durante el Summer Game Fest tendremos más detalles al respecto.

Recordemos que Sparking! Zero es el regreso de la amada serie de Budokai Tenkaichi, la cual estuvo ausente de la pasada generación. Los fans no solo están emocionados por esta entrega por esta razón, sino que también es, probablemente, el último juego de Dragon Ball en el que Akira Toriyama tuvo algún tipo de participación.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información oficial esté disponible. Sin embargo, todo parece indicar que Dragon Ball: Sparking! Zero estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 1 de octubre de 2024. En temas relacionados, un nuevo juego de Dragon Ball está en camino. De igual forma, parece que otra colaboración entre Dragon Ball y Fortnite va a suceder.

Nota del Autor:

No soy un gran fan de los Budokai Tenkaichi, pero no puedo negar el impacto que estos juegos han tenido en la comunidad, y no puedo esperar para ver a cientos de Goku en el repertorio enorme de personajes seleccionables.

Vía: SergioM3R