Con los eventos de verano a solo unas semanas de comenzar, muchos se preguntan si PlayStation llevará a cabo una de sus famosas presentaciones de Showcase, o si se mantendrán en silencio este año. Bueno, parece que en esta ocasión la batuta está en Sony, puesto que la compañía japonesa ha anunciado un nuevo evento para esta misma semana.

Aunque no lleva el nombre de PlayStation Showcase, Sony ha confirmado que el próximo 23 de mayo se tiene pensado celebrar un evento bajo el nombre de Beyond the Boundaries, la cual tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Este evento comenzará a las 10:30 AM (hora de Japón), u 8:30 PM (hora de la Ciudad de México) el 22 de mayo.

El evento estará a cargo de Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, Hiroki Totoki, CFO de la empresa, quienes discutirán programas y estrategias importantes para la compañía. Considerando que Beyond the Boundaries es un evento de Sony, y no de PlayStation, es muy probable que la presencia de esta división sea pequeña, y más que revelar algunos de los títulos en puerta para el PlayStation 5, el enfoque podría estar en los planes para expandir su alcance en PC.

Si bien la existencia de Beyond the Boundaries podría decepcionar a todos aquellos que deseaban ver una presentación tradicional por parte de PlayStation, es importante mencionar que los eventos de verano aún no comienzan, y un nuevo PlayStation Showcase podría anunciarse en cualquier momento. Recordemos que este año ya no hay E3, por lo que el Summer Game Fest tomará el lugar como el gran evento de esta temporada, mientras que compañías como Ubisoft y THQ Nordic llevarán a cabo sus propias presentaciones durante las primeras semanas de junio.

El año pasado, el PlayStation Showcase nos dio un vistazo a más de 30 juegos en desarrollo, algunos de estos, como Stellar Blade, ya están disponibles, pero otros más siguen en desarrollo. Sin embargo, el 2024 no será un año muy activo para PlayStation, puesto que no se tiene pensado lanzar algún juego grande durante este periodo, pero eso no significa que una presentación de este tipo nos muestre lo que llegará a partir del 2025, al menos cuando hablamos de first party.

Recuerda, el Beyond the Boundaries se llevará a cabo el próximo 22 de mayo a las 8:30 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración de 90 minutos. En temas relacionados, estos son los juegos de PlayStation Plus para mayo. De igual forma, un nuevo PSP estaría en camino.

Nota del Autor:

Este bien podría ser un año sin un PlayStation Showcase. Aunque es muy probable que la oferta third party para la segunda mitad del año sea fuerte, aquellos que desean ver qué están haciendo los PlayStation Studios deberían mantener sus expectativas en su lugar.

Vía: Sony Group Global.