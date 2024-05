Reportan nuevo crossover de Fortnite con Dragon Ball Super

No podemos negar que el juego de los crossovers definitivo es Fortnite, pues ha integrado muchos personajes de casi todos los universos habidos y por haber, ya sea de películas, series, artistas musicales y hasta empresas de videojuegos como PlayStation y Xbox. Uno de los destacados por los fans ha sido Dragon Ball Super, pues en temporadas anteriores han tenido colaboraciones, pero parece que esa amistad con el juego battle royale volverá, o al menos eso es lo que se ha reportado.

Mediante su cuenta oficial de X o Twitter, el usuarios conocido como HYPEX, quien se dedica a filtrar contenido relacionado a este juego creado por Epic Games, ha mencionado que dentro de poco veremos supuestamente una alianza con la franquicia del difunto Akira Toriyama. Y uno de los personajes que serán invitados es Trunks, al cual con anterioridad ya se había pedido con mucha insistencia.

NEW COLLAB: Trunks is coming to Fortnite next Dragon Ball wave 🔥

This info was sent to @Wensoing again via the same insider who has been correct about MHA and other Collabs ‼️ pic.twitter.com/YeHgFGjiD7

— HYPEX (@HYPEX) May 9, 2024