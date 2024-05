Fecha de estreno de la nueva temporada de Demon Slayer

Estamos en una época en la cual el anime es bastante aceptado como un producto común de la cultura pop, y eso se debe a que esta cultura se ha introducido más en las costumbres accidentales con series veteranas como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y hasta One Piece. Sin embargo, hay franquicias que han llegado para no irse y la más famosa sin duda es Demon Slayer, la cual estrenará nueva temporada muy pronto.

En un nuevo comunicado por parte de Crunchyroll, nos han recordado que los primeros episodios de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc van a liberarse el próximo 12 de mayo en punto de las 11:45 AM del centro de México. Sin embargo, después del capítulo extendido llegarán cada semana a las 10:45 AM del centro de México. Esto hasta que se cubra todo el arco antes mencionado.

Por su parte, los episodios doblados llegarán eventualmente pero no en cada estreno.

Acá la sinopsis de esta nueva temporada:

Al entrenamiento de los Hashira… Los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y sus espadachines de mayor rango, los Hashira. En preparación para la futura batalla final contra Muzan Kibutsuji, comienza el Entrenamiento Hashira. Si bien cada uno lleva fe y determinación en sus corazones, Tanjiro y los Hashira entran en una nueva historia.

Recuerda que los estrenos se estarán llevando a cabo en la plataforma de Crunchyroll.

Vía: Comunicado

Nota del autor: Este será uno de los animes más queridos de esta temporada, esto junto con My Hero Academia. Ya veremos quién ofrece una trama más interesante.