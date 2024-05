Revelan quién dará la voz a Joker en Multiversus

Es bien sabido que hace un par de años empezó la iniciativa de Multiversus como una Beta, juego que al puro estilo de Super Smash Bros., ponía a pelear a los mejores personajes del mundo de Warner Bros. Discovery, los cuales van desde Looney Tunes hasta los integrantes de Game of Thrones. Y a pesar de que se hizo un cierre de la prueba, las cosas se han encamino hacia un lanzamiento definitivo para este mismo mes de mayo.

Para celebrar la ocasión se han presentado nuevos personajes en el plantel, uno de ellos es ni más ni menos que la versión animada de Joker, la cual llegará para repartir golpes a diestra y siniestra, sobre todo con el objetivo de dejar fuera de combate a los héroes de la marca de DC. Y su salida ha dejado una duda plantada en la mente de los fans, esa es sobre quién le dará voz al villano, pues es algo que se tiene muy a la expectativa.

Mediante un pequeño teaser donde lo podemos ver en acción, se ha confirmado que el actor Mark Hamill volverá a prestar su voz, y es que para quien no lo sepa, el le ha hecho el doblaje desde la serie de los 90’s hasta videojuegos importantes de la franquicia de Batman. Sin embargo, había anunciado su retiro hace meses debido al fallecimiento de Kevin Conroy, quien le daba voz al murciélago en el mismo programa y muchos más proyectos.

Aquí lo puedes ver:

He's been waiting in the shadows for far too long. #MultiVersus

