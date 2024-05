Stellar Blade podría llegar a PC

Stellar Blade es el éxito que Shift Up había esperado. De acuerdo con la compañía de Corea del Sur, la exclusiva de PlayStation 5 está superando sus expectativas de ventas. De esta forma, la empresa está considerando expandir el alcance de esta propiedad, lo cual significa que un port para PC y hasta una secuela está en consideración.

De acuerdo con un reciente reporte, Shift Up está considerando la posibilidad de llevar Stellar Blade a PC, esto después de ver que gran parte del público ha exigido este port. Los planes de expandir esta propiedad no terminan aquí, puesto que también está en consideración una secuela. Sin embargo, la compañía no ha confirmado que algunos de estos planes ya están en marcha, y por el momento solo se están considerando estas posibilidades.

Junto a un futuro brillante para Stellar Blade, Shift Up también discutió sus futuros proyectos. Para comenzar, ya está en desarrollo su siguiente gran juego, conocido como Project Witches, el cual llegará a consolas, PC y dispositivos móviles. Aunque por el momento no hay fecha de lanzamiento, se espera que este título esté disponible dentro de dos o tres años.

Lo más interesante, es que Shift Up ha comenzado a reforzar su equipo y a contratar más desarrolladores, esto para enfrentarse a los futuros proyectos del estudio. Por si fuera poco, se ha mencionado que la compañía quiere obtener propiedades ya existentes, aunque por el momento no hay más detalles al respecto.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Shift Up, y si bien una secuela de Stellar Blade aún podría estar a varios años de distancia, un port para PC seguramente pasará dentro de poco. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este título. De igual forma, estas son las ventas de este juego.

Nota del Autor:

Shift Up se merece el éxito y reconocimiento que han logrado. De esta forma, esperemos que dentro de poco tengamos más información sobre el futuro de esta propiedad, y el equipo sepa cómo manejar su éxito.

Vía: Gematsu