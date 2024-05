Aunque desde hace años hemos escuchado rumores sobre un set de LEGO inspirado en el Great Deku Tree de The Legend of Zelda, la compañía responsable por estas piezas sigue sin confirmar este paquete. Ahora, una nueva filtración no solo proporciona detalles adicionales, sino que comparte la fecha de lanzamiento y precio de este producto.

Recientemente, Bricktastic, famoso insider de LEGO, reveló que el set de Great Deku Tree estará disponible el próximo 1 de septiembre de 2024, y tendrá un precio aproximado de $320 dólares. El paquete contará con 2,500 piezas. Lo interesante, es que podrás hacer uso de cada bloque para crear dos variaciones diferentes. Una inspirada en su aparición en Ocarina of Time, y la otra en Breath of the Wild. Ambas construcciones descansarán sobre una placa negra con el logotipo de Zelda, pero la forma y las características serán diferentes.

Lamentablemente, no podrás crear ambas versiones al mismo tiempo con un solo conjunto. También parece que el set incluirá minifiguras de Classic Link, Young Link, Breath of the Wild Link y Breath of the Wild Zelda, además de un Hylian Shield y una Ocarina.

Aunque LEGO aún ha realizado el anuncio oficial, todo parece indicar que el set de LEGO Great Deku Tree estará disponible el próximo 1 de septiembre de 2024. En temas relacionados, estos son los nuevos LEGO de Super Mario. De igual forma, Cal Kestis tendrá su propio set de LEGO.

Nota del Autor:

Ya va siendo hora de que LEGO confirme la existencia de este set. Han pasado años desde el primer rumor de este paquete, y parece que solo es cuestión de tiempo antes de una revelación oficial.

Vía: VGC