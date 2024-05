Aun con todas las noticias negativas que hemos visto sobre Xbox en los últimos días, la compañía no se olvida de agregar más juegos al servicio de Game Pass. En esta ocasión tenemos una selección bastante larga, algo que muchos podrán apreciar inmediatamente.

A partir del día de hoy, y a lo largo de los próximos días, títulos como Immortals of Aveum y Senua’s Saga: Hellblade II se unirán al servicio de Xbox Game Pass. Esta es la lista completa:

Brothers: A Tale of Two Sons (Nube, Consola y PC) – Ya disponible

Chants of Sennaar (Nube, Consola y PC) – 15 de mayo

EA Sports NHL 24 (Nube) EA Play – 16 de mayo

Immortals of Aveum (Nube, PC, y Xbox Series X|S) EA Play – 16 de mayo

Senua’s Saga: Hellblade II (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 21 de mayo

Galacticare (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 23 de mayo

Hauntii (Nube, Consola y PC) – 23 de mayo

Moving Out 2 (Nube, Consola y PC) – 28 de mayo

Humanity (Nube, Consola y PC) – 30 de mayo

Lords of the Fallen (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 30 de mayo

Firework (PC) – 4 de junio

Rolling Hills (Nube, Consola y PC) – 4 de junio

De esta lista, títulos como Immortals of Aveum y Senua’s Saga: Hellblade II inmediatamente destacan, pero experiencias como Brothers: A Tale of Two Sons y Moving Out 2 también valen mucho la pena. Junto a esto, se han confirmado los juegos que dejarán Xbox Game Pass el próximo 31 de mayo. Estos son:

Chicory: A Colorful Tale (Nube, Consola y PC)

Farworld Pioneers (Nube, Consola y PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Nube, Consola y PC)

Pac-man Museum Plus (Nube, Consola y PC)

Little Witch in the Woods (Nube, Consola y PC)

Railway Empire II (Nube, Consola y PC)

De esta selección, Chicory: A Colorful Tale y JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle son las pérdidas más grandes. Como siempre, puedes conseguir estos juegos con un descuento en la Microsoft Store. En temas relacionados, ¿Call of Duty llegará a Xbox Game Pas? De igual forma, desarrolladores piden que compren juegos y no se esperen a Game Pass.

Nota del Autor:

En solo unos días estará disponible Senua’s Saga: Hellblade II, y muchos aún no saben esto. Xbox ha hecho un pésimo trabajo al promocionar, lo que bien pudo ser su carta más fuerte para la primera mitad del año.

Vía: Xbox