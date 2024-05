Desarrolladores piden que compren juegos y no esperen a Game Pass

Estamos en una época en que casi todas las exclusivas que se lanzan para Xbox también llegan a la plataforma de Game Pass, y con eso en mente, la gente ha pensado que es la mejor manera de dar a conocer los lanzamientos independientes, y que si no se ponen en dicho servicio es igual a tirar a la basura la oportunidad de ser conocidos por más públicos. Sin embargo, hay ciertos desarrolladores que no piensan eso, y valoran mucho más que la gente adquiera sus títulos por una tarifa fija.

Mediante un video lanzado en Twitter por la cuenta del próximo indie llamado Hypercharge, que en estos momentos tiene una campaña para lanzarse en consolas de Microsoft, los propios creadores del juego han hablado sobre los comentarios de la gente que se relacionan con su decisión de no lanzar el juego en Game Pass. Y ahí mencionan justo la frase de ” solo porque nuestro indie no se lanza en Game Pass, no significa que ya es un debut muerto”.

Just because our indie game isn't on game pass, doesn't mean it's "dead on arrival".

We hope you still give our action figure game a try. 💚 #xbox pic.twitter.com/3D8dhlWOvZ

— Hypercharge | Pre-order now on Xbox! (@HyperchargeGame) May 12, 2024