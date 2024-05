Primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

Es oficial que la segunda temporada de The Last of Us se encuentra en rodaje en estos momentos, y eso es algo que tiene emocionado a los fans de la franquicia, puesto que se pronostica la adaptación del videojuego más actual, pero que para este show habría una tercera oleada de capítulos para mostrar después la perspectiva de otro personaje. Y mientras se hace el estreno oficial, hay gente que ha logrado captar a los actores grabando las diferentes a escenas que quedarán puestas en el metraje final.

En las fotos que se han compartido a través de Reddit y después en Twitter, se puede apreciar a Bella Ramsey como Ellie y al debut de Isabela Maerced como Dina, quienes aparentemente tendrán escenas en el bosque antes de llegar a su ciudad destino, situación que se da después de un momento crucial en el juego de donde se adaptarán los episodios. Eso sí, el time skip no será tan notorio como sí paso en el título de PS5, dado que Ramsey se ve similar a como pasó en la primera temporada.

Aquí las fotos:

Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 💙 pic.twitter.com/XNsBPzdguK — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

También hay fotos de los sets:

Acá una descripción de la franquicia:

The Last of Us es una serie de videojuegos de acción y aventura desarrollada por Naughty Dog y publicada por Sony Computer Entertainment. La franquicia es conocida por su narrativa emocionalmente intensa, personajes bien desarrollados y jugabilidad envolvente. Es una franquicia de videojuegos muy aclamada que combina una narrativa potente y emocional con una jugabilidad tensa y atmosférica. Ha dejado una marca significativa en la industria de los videojuegos y continúa siendo una de las series más influyentes y queridas.

Por ahora no se conoce una fecha clara del estreno de The Last of Us temporada dos. Solo que será lanzada en algún punto del 2025.

Vía: IGN

Nota del autor: Definitivamente dará mucho más de qué hablar esta segunda oleada de capítulos en comparación a los primeros. Sin embargo, vamos a tener que esperar algunos meses para poder ver la adaptación.