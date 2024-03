Pedro Pascal terminó su participación en la serie de The Last of Us

Hace poco más de un año atrás se estrenó la serie basada en The Last of Us producida por HBO, la cual ha gustado a todo tipo de público por el hecho de que se hizo lo más fiel posible al videojuego desarrollado por Naughty Dog, así como la suma de escenas adicionales que ayudaron a nutrir la historia. Y claro, el éxito de la misma se debe en parte al elenco que ha dado vida a los personajes, siendo Pedro Pascal quien ha sorprendido a propios y extraños con su interpretación de Joel Miller.

La temporada 2 de la serie se está filmando actualmente en la provincia canadiense de Columbia Británica y, según se informa, el también actor de Mando en The Mandalorian, terminó todas sus partes solo un mes después de que comenzaran a hacer el trabajo en los sets. Eso da un mensaje bastante claro, a los usuarios que conocen la historia del segundo juego, y por qué no vamos a ver muchas escenas en las que tan entrañable personaje tenga participación activa.

Entre los rumores se habla de que se le ha dado prioridad a las escenas de Pascal para que se ponga de inmediato a trabajar en sus próximos proyectos grandes, eso incluye el papel que le dieron hace no mucho como Reed Richards, quien es el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos de Marvel. Aunque otras personas no tienen duda de lo que ha pasado con el actor, y del triste desenlace que tendrá el personaje en la segunda temporada de esta adaptación a pantalla chica.

¡Spoilers!

Para quien ya jugó el título de 2020 que por cierto, tuvo un remaster este mismo año. Al inicio de The Last of Us Part II se da el acontecimiento más fuerte del juego, y eso es justamente la muerte de Joel a manos de Abby, pues ella es ni más ni menos que la hija del médico que iba a operar a Ellie en la primera parte, el cual solamente tuvo la mala suerte de interponerse en el camino del protagonista para salvar a su hija adoptiva cuando la intentó salvar. Y que en un inicio no tenía mucho peso en la trama.

Tras eso, Abby se entera de quién ha sido y emprendió un viaje para vengarse de quien terminó con su padre, y también para hacer la redención de las luciérnagas, el grupo que quería salvar el mundo con la vacuna que iban a extraer de Ellie. Eso nos lleva a la serie de HBO, pues entonces seremos testigos de esto mismo, la caída de Pascal en pantalla a causa de una tortura por parte de este nuevo personaje.

Por ahora no se conoce la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us, solo que llegará en 2025.

Nota del editor: Ese momento del juego es verdaderamente triste, por lo que verlo recreado ahora con actores de carne y hueso será peor, y más si van a agregar las escenas de tortura brutal del juego. En fin, habrá que esperar hasta el próximo año para ver qué pasa.