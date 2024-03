Pedro Pascal da actualización de The Last of Us temporada 2

Estas últimas semanas han sido de premios importantes en el mundo del cine y la televisión, con galardones bien merecidos a los actores de la industria, donde no está de más decir que series como Succession lograron llevarse muchas estatuillas debido al nivel de calidad manejado en las temporadas actuales. Sin embargo, la adaptación de The Last of Us de HBO también se ha hecho presente, con Pedro Pascal consiguiendo el logro de mejor actor en los People Choice Awards.

Es bien sabido que la adaptación ya empezó con la producción el pasado 12 de febrero con las grabaciones, y el propio Pascal ha hablado con la prensa sobre cómo va este proceso inicial que ya lleva dos semanas, mencionando que es justo lo que la gente puede esperar de alguna continuación. A eso se agrega que siempre es un placer compartir grandes lanzamientos así con productores como Craig Mazin, y su aprendizaje con la co-estrella del show, Bella Ramsey, dado que esa juventud y energías se contagian.

Aquí parte de lo mencionado:

Es increíble estar de vuelta en casa con ellos y creativamente y todo el mundo, todo nuestro equipo, están trabajando más duro de lo que podría imaginar, incluso más difícil que nuestra primera temporada que es casi imposible. Es bastante inspirador e increíble y esto es debido a los fans.

De igual forma, habló sobre como se siente interpretar de nuevo a Joel:

Agarrando en esas botas otra vez, se siente extrañamente nuevo. Nunca he hecho algo así antes de que tenga una autoría tan original antes de llegar a ella. The Last of Us se basa en el popular videojuego del mismo nombre, con el juego Neil Druckmann co-creando/produciendo la serie de televisión junto a Mazin. Y luego que se le dé el espacio para escribir lo que tendría que dar y estar bajo Craig Mazin y Neil Druckmann y junto a Bella Ramsey ha sido realmente la razón por la que funciona para mí. Supongo que estoy aprendiendo algo nuevo cada día, y estaré pensando en ello probablemente por el resto de mi vida.

Por ahora la producción sigue su camino, y es posible que tarde algunos meses en terminar. Se ha confirmado que veremos los nuevos episodios en 2025 mediante MAX.

Vía: Deadline

Nota del editor: Muchos nos morimos por saber qué es lo que sucederá con la siguiente parte, pues como se hicieron cambios en la historia, es posible tener algunas alteraciones que llegan directo desde el segundo videojuego. Sin embargo, deberemos esperar meses para verlo reflejado en pantalla.