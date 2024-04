Se habría filtrado nuevo juego de Demon Slayer

Las filtraciones en el mundo del videojuego están a la orden del día, pues hace nada se habló de un nuevo juego de la franquicia de Sonic así como con un supuesto Animal Crossing planeado para el 2026, y ahora, una persona conocida bastante conocida de la industria, ha dado otro mensaje que puede llamar la atención. Este se relaciona con ni más ni menos que con la franquicia más popular del momento si hablamos de anime, claramente nos referimos a Demon Slayer.

Según lo mencionado por el usuario Midori de Twitter, ya se está trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia, pero no será como el que llegará estilo Mario Party en un par de días, sino que se tratará de una secuela directa de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, el cual abarca la primera temporada de la serie. Aunque el juego no tuvo las mejores puntuaciones cuando se lanzó hace un par de años, las ventas dieron un contraste interesante, por lo que seguir con esta historia en el formato de juego tiene sentido.

A sequel to Demon Slayer: The Hinokami Chronicles is in development. 『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』続編は鋭意開発中です。 pic.twitter.com/mZaVU5v5mC — みどり (@MbKKssTBhz5) April 3, 2024

Acá una descripción del primer juego: