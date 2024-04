Quentin Tarantino habría cancelado The Movie Critic

Desde hace algunos meses el consagrado director, Quentin Tarantino, ha hablado sobre la cinta que sería su último proyecto a liderar, The Movie Critic, la cual abordaría temas interesantes en relación al mundo de Hollywood y sobre como se maneja el negocio de las cintas. Sin embargo, nuevas noticias han surgido sobre la filmación y estas no son nada positivas, pues parece que este trabajo se ha desechado completamente.

Se dice que el autor no ha querido seguir con la producción de este proyecto donde se iba a tener a Brad Pitt como la estrella principal, que trabaría con él por tercera ocasión después de Inglourious Basterds y Once Upon a Time en Hollywood. Había rumores de que muchos de los elencos de sus películas pasadas iban participar, y Sony se estaba preparando para hacer el proyecto después de hacer un trabajo soberbio en la colaboración final.

The Movie Critic estaba originalmente planeada para ser su décima y última película, pero el director simplemente ha tenido un cambio de opinión y los medios han escuchado que no seguirá adelante. Por su parte, las fuentes cercanas dijeron que en estos momentos está pensando cual será el proyecto final. Eso significa que no se estará retirando, pero pasará mucho tiempo hasta que sepamos cuál es el nuevo paso a seguir; y claro, aún no sale de su voz la cancelación de esta cinta.

Acá una descripción del director:

Quentin Tarantino es un influyente director, guionista, productor y actor estadounidense, conocido por su estilo distintivo y sus películas que han dejado una marca indeleble en el cine contemporáneo. Nacido el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, Tarantino se trasladó a California en su juventud, donde comenzó su carrera en la industria del entretenimiento. Tarantino es famoso por su enfoque altamente estilizado y cinefílico para hacer películas, que a menudo mezclan violencia gráfica con diálogos agudos y complejos personajes. Su amor por el cine de todo tipo, desde el spaghetti western hasta el cine de artes marciales y los clásicos de Hollywood, es evidente en su trabajo. A menudo utiliza técnicas como la narrativa no lineal, referencias a la cultura pop, y largos monólogos o diálogos que se han convertido en su firma. El estilo de Tarantino ha influenciado a una generación de cineastas y es objeto de estudio en cursos de cine por su enfoque único en la dirección y escritura de guiones. Aunque algunas críticas apuntan a su uso liberal de violencia y lenguaje, su habilidad para crear mundos convincentes y memorables ha sido ampliamente aclamada. Tarantino ha mencionado que planea retirarse después de hacer su décima película, manteniendo a los fans en expectativa sobre su próximo y posiblemente último proyecto.

Con todo esto en mente, los fanáticos estarían esperando que haya un tercer volumen de Kill Bill.

Nota del autor: Es raro que alguien se eche para atrás después de haber escrito parte del guión. Pero bueno, al menos no está diciendo que ya no seguirá con más películas, solo que esta cinta quedó descartada.