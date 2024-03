Actor de The Last of Us defiende el tercer capítulo de la serie

Parece broma, pero ya tiene más de un año de haberse estrenado la primera temporada de The Last of Us, serie que adaptada los acontecimientos del primer juego de la saga, pero que se toma libertades para explicar detalles que quizá no se tomaron de forma tan directa en lo que jugamos. Dentro de la oleada de episodios tuvimos uno en particular que ha sido algo controversial, hablamos del segmento en que nos muestran la historia de los personajes Bill y Frank, los cuales fallecen antes de la llegada de Joel.

En los premios conocidos como Independent Spirit, Nick Offerman, quien le dio vida a Bill, se ha llevado el galardón de mejor actor de soporte debido a ese episodio de la serie, y ha tomado el momento para agradecer, pero sobre todo hacer consciencia de que el capítulo no se trata sobre el “amor gay” sino sobre la emoción en general que le puede pasar a cualquier persona. Defendiendo la trama que se ha puesto sobre la mesa, e invitando a no hacer críticas negativas sobre lo visto en pantalla.

Aquí parte del discurso:

Historias con agallas, que cuando el odio homofóbico se me acerca y me dice: ‘¿Por qué tuviste que convertirla en una historia gay?’ Decimos: ‘Porque haces preguntas como esa’. No es una historia gay. Es una historia de amor, imbécil. Así que más de eso.

Puedes checar sus palabras completas:

Esta es la sinopsis de la serie:

The last of us se centra la pandemia que esta arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Este virus afecta a las personas de forma extraña, puesto que en cuanto se contagian, estos se vuelven caníbales y se puede contagiar a través de un simple mordisco. Un par de décadas después es más que evidente que la humanidad ha quedado devastada y los supervivientes, conviven en zonas de cuarentena custodiadas por oficiales, en asentamientos independientes, o forman parte de grupos ambulantes. Es en este momento cuando Joel, que se dedica al contrabando, se ve envuelto en una misión cuyo objetivo final de llevar a una chica llamada Ellie a las afueras de la zona de cuarentena en donde se encontrarán con las Luciénargas, un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena, y son los encargados de recoger a Ellie.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Es una serie muy entretenida, y espero que la segunda temporada tenga un poco más de contenido, al menos que quieran divider lo que corresponde a Part II, por lo que veríamos el punto de vista de Ellie y también el de Abby, esto para tener la resolución del conflicto.