En este país consumen el hongo de The Last of Us

El videojuego de The Last of Us es bien conocido por un elemento, y eso es el esparcimiento de una enfermedad que se da con el contacto del hongo conocido como cordyceps, el cual empieza por el alojamiento en su huésped para después volverlo violento y a perder todo su razonamiento. Muchos fanáticos de esta franquicia piensan que todo es real, pero no se imaginan que hay gente que incluso llega a consumir este producto en su interior, el cual mencionan tiene un sabor que cualquiera quisiera probar.

A este hongo en territorio chino se le considera todo un manjar, incluso se puede usar con fines medicinales, por lo que es bastante difícil de conseguir, no por hacer expediciones, sino que el precio no es nada barato, teniendo un promedio de $1,000 Euros por Kilo comprado. Por lo que tener el placer de disfrutar una sopa con el ingrediente es para pocas personas, pero para quienes han tenido el gusto les resulta fascinante, y contradice un poco lo que vimos en el videojuego, pues realmente no es dañino.

Aquí una descripción sobre esta planta: