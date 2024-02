Naughty Dog confirma The Last of Us: Part 3

El día de hoy se ha lanzado un nuevo documental dedicado a la última creación de Naughty Dog, The Last of Us Part II, juego que fue lanzado en el año 2020, generando algunas controversias de por medio, como la pérdida de personajes importantes y la incorporación de supuestos villanos que después se convierten en protagonistas. Y dentro de este video se han dado algunos testimonios bastante interesantes, respondiendo la pregunta de si habrá un tercer juego para por fin dar cierre a la historia.

Según lo mencionado al final del material, ya se cuenta con el concepto para el supuesto tercer videojuego, con algunos fragmentos de cómo va a continuar la historia de Ellie ahora que se ha quedado absolutamente sola, pues recordemos que al terminar el videojuego la vemos partir de la casa en que estaba viviendo. Llevó a cabo una búsqueda para deshacerse de Abby, responsable de que ya no exista Joel, esto para vengarse de la chica, lo cual casi logra pero que ya no hizo para no dejar desamparado a Lev.

Aquí lo mencionado por parte del principal encargado del juego, Neil Druckmann:

Probablemente haya un capítulo más en esta historia. El primer juego tenía un concepto muy claro del amor incondicional que un padre siente por su hijo. La segunda, una vez que llegamos a esta idea de la búsqueda de la justicia a cualquier precio, justicia para los que amas, sentimos que, ‘aquí hay un concepto limpio y hay una línea central del primer juego, sobre el amor’. Si no volvemos a hacerlo nunca más, este será un buen punto final. Último bocado de la manzana, la historia está terminada. Lo mejor de trabajar en Naughty Dog es que no es necesario. Siempre es como, ‘nos encantaría otro Last of Us, pero si sienten que les apasiona algo más, apoyaremos esta otra cosa’. Estar en una posición muy privilegiada, nunca lo doy por sentado. Solo he estado pensando en ello, ‘¿hay algún concepto ahí?’ Y desde hace años no he podido encontrar ese concepto, pero recientemente eso ha cambiado y no tengo una historia, pero sí tengo ese concepto que para mí es tan emocionante como 1, tan emocionante como 2. , es algo único y, sin embargo, tiene este hilo conductor para los tres. Así que parece que probablemente haya un capítulo más en esta historia.

Recuerda que ya puedes consultar este documental en el canal oficial de Youtube de Naughty Dog. También, ya se encuentra a la venta The Last of Us Part II: Remastered para PS5.

Vía: IGN

Nota del editor: Con esto queda claro que evidentemente veremos un tercer juego de la saga, pero es posible que no lo veamos materializado en esta generación de consolas y se vaya a la siguiente con un supuesto PlayStation 6. Ya veremos si se lanza un avance pronto.