Llega el documental de The Last of Us Part II

Muy pocas veces logramos ver cómo ha sido todo el proceso creativo detrás de grandes obras audiovisuales, entre ellas películas y series, pero aun con eso en la mayoría se hace el esfuerzo para darnos a conocer el trabajo que conllevo tener las adaptaciones a la pantalla. Lo mismo pasa en el mundo de los videojuegos, de los cuales se sacan entrevistas con desarrolladores únicamente cuando hay eventos de la industria; no obstante, eso ha ido cambiando con el pasar de los años y la prueba de ello son el equipo de Naughty Dog.

Su material lleva el nombre de Grounded II: Making The Last of Us Part II, en el cual nos explican todo el proceso de creación de este videojuego lanzado en el 2020 para PlayStation 4 que tuvo su remasterización para este año, añadiendo un nuevo modo juego roguelike y niveles que no llegaron a la versión final. Se tienen puntos de vista de todos los responsables de la creación del título, incluyendo al conocido Neil Druckmann y hasta los actores que hicieron el motion capture de los personajes.

Aquí lo puedes checar:

Esta es la sinopsis que pone Naughty Dog en su descripción:

Mira el documental completo Grounded II: Making The Last of Us™ Part II, que lleva a los espectadores a través del proceso de desarrollo de la aclamada secuela de Naughty Dog. Conozca las imágenes detrás de escena de lo que sucedió en el desarrollo de la Parte II a lo largo de los años, incluido su lanzamiento. Grounded II estará disponible para verlo a partir del 2 de febrero de 2024 a las 9 a.m. PT y como parte de un parche descargable 1.1.0 (se requiere conexión a Internet) para The Last of Us Part II Remastered, disponible para la consola PlayStation 5 al mismo tiempo.

Algo que vale la pena mencionar, es que junto con el documental también se añade un parche para versión remasterizada, y que algunos aspectos del título queden más pulidos. Ya que en el roguelike había detalles que se debían arreglar, estos son ciertos bugs que se podían percibir con personajes en concreto al momento de pasar los diferentes niveles.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered está disponible en PS5.

Nota del editor: Es importante que la mayoría de estos juegos cuenten con material similar, pues siempre se puede preservar para futuras generaciones dentro de la industria y que tengan una certeza de cómo es que se creaban los juegos, no dependiendo de la época.