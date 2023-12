Naughty Dog y Bend Studio estarían trabajando juntos

Actualmente PlayStation está en una situación extraña, dado que no hay muchos juegos confirmados en desarrollo por parte de sus estudios, siendo Marvel’s Wolverine el único confirmado para llegar el próximo año a PS5 sin nada más que se pueda apreciar en el horizonte. Sin embargo, no porque no sepamos nada al respecto, significa que no haya cosas bajo el telón, o al menos eso se ha dado a conocer mediante una posible filtración encontrada por los seguidores.

Mediante las redes y foros, descubrieron que hay proyectos de alguien trabajando en Sony, quien fue Senior en animación de Bend Studio, quienes crearon títulos como Days Gone. Y dentro del CV se aprecia que estuvo haciendo una especie de colaboración con otro estudio de PS, Naughty Dog. Según lo mencionado estuvo laborando en un proyecto aparentemente secreto en conjunto con los creadores de Crash Bandicoot, mismo que lógicamente no se ha revelado.

Aquí parte de lo que puso en la página de búsqueda de trabajo:

– Trabajé con Naughty Dog para crear prototipos y crear contenido en un proyecto no anunciado.

– Creé herramientas de animación en Python para ayudar a mantener el proceso de animación maya en Bend Studio.

– Creé previsualizaciones para inspirar al equipo y planificar momentos y sistemas de juego.

Títulos trabajados en:

– Proyecto Naughty Dog no anunciado

– Proyecto Bend Studio no anunciado

Esta noticia ha hecho saltar las cejas de los fans, pues podría tratarse del juego en que está trabajando Naughty Dog, nos referimos al estudio principal y no quienes se dedican a hacer los remasters de experiencias pasadas. Pues como se mencionó, hay dos divisiones dentro del estudio, y una de ellas hace las experiencias totalmente nuevas y que requieren más experiencia en cuanto al uso de código así como la creación de elementos desde cero.

Vía: Icon Era

Nota del editor: Colaboraciones entre dos estudios de una misma empresa no es algo del otro mundo, pues Nintendo sería el ejemplo perfecto, cuando se supo que Monolithsoft ayudó con los juegos de Zelda más nuevos o hasta con Animal Crossing. Pero algo que sí llamaría la atención, es el hecho de que se noté lo que aporta cada una en cuanto a toques característicos.