La reventa de videojuegos es una de las principales formas de expandir la librería de muchos. Gracias a esta opción, no solo la gente obtiene parte del dinero que gastó, sino que otros más pueden comprar juegos a un precio reducido. Sin embargo, esto no ha detenido a las compañías de evitar que esto se lleve a cabo, y recientemente resurgió información que parecía indicar que Sony evitaría que la reventa de juegos del PlayStation 5 fuera imposible, pero este no es el caso.

El día de ayer, 17 de diciembre, comenzó a circular en redes la cláusula 7.1 de los Términos de servicio de PlayStation, donde se menciona que el usuario no debe de revender sus juegos físicos o digitales. Inmediatamente, esto causó un pánico en la comunidad, quienes reaccionaron de forma negativa a esta información. Esto es lo que se menciona:

seeing this PlayStation licensing agreement forbidding the resale of physical games that you own pop up again

no one complies with this and it is unrealistic to think anyone ever would pic.twitter.com/s03laNEc9B

— Nintendeal (@Nintendeal) December 17, 2023