Regalos navideños para fanáticos de PlayStation

Finalmente estamos a pocos días de que celebre una vez más la navidad, razón por la cual los regalos no pueden faltar dentro de los árboles, pero algo que siempre debe de quedar claro, es que se debe buscar de preferencia algo que le guste a la persona correspondiente, más si es fan de los videojuegos. Y ahora, te traemos una guía para aquellas personas fanáticas de PlayStation que están buscando algo nuevo que probar durante la época de de fiestas y sobre todo, las vacaciones invernales.

PS5 versión Slim versión con disco

Este año se ha lanzado una nueva versión de la consola PlayStation 5, la cual es mucho menos pesada que la FAT de lanzamiento y hasta cuenta con almacenamiento con 1TB confirmado. Eso sí, hay que comprar la base vertical de manera individual para colocarla en dicha postura.

PS5 Slim versión con disco + Marvel’s Spider-Man

Ya se ha empezado a notar que la consola FAT PS5 ha empezado a desaparecer, por lo que ahora la mejor opción es una slim que ofrece menos espacio de demando y también almacenamiento. Este bundle que viene con Marvel’s Spider-Man 2 es ideal para estrenar tan buena consola y eso es con este exclusivo.

The Last of Us Part II: Remastered

Hace un par de semanas se anunció The Last of Us Part II: Remastered, nueva versión de este lanzamiento de PS4 que se adapta a PS5 y sus capacidades. Pero los gráficos y resolución no lo son todo, ya que contará nuevas misiones así como con niveles nuevos. Aún no está a la venta, pero ya hay preventa activada.

Star Wars Jedi: Survivor

Este mismo año se ha lanzado Star Wars Jedi: Survivor, secuela directa de Fallen Order que nos vuelve a poner en los zapatos de Cal Kestis, esto para pasar por una aventura mucho más ambiciosa y con enemigos por derrotar. Entrega ideal para quien disfrute de tan gran franquicia espacial.

PlayStation 5 edición especial de Marvel’s Spider-Man 2

PlayStation 5 no suele liberar modelos de edición especial, eso ya lo hemos visto a lo largo de estos tres años de su existencia. Pero al menos existe una y esa es la de Marvel’s Spider-Man 2, misma que nos muestra las plaquetas personalizadas, el control especial y también el juego. El modelo que ahora te presentamos es el digital solamente.

Dualsense edición Galactic Purple

Nunca está de más contar controles adicionales a los que ya tenemos, pues estamos de acuerdo que no son eternos debido a las horas de uso por porque simplemente la batería no dura lo de antes. Por esa razón, comprar un Dualsense para PS5 es la mejor idea, y mejor si lo es con un color llamativo como el Galactic Purple.

Horizon Forbidden West

Hace poco más de un año se ha lanzado una de las mejores exclusivas para consolas PlayStation, Horizon Forbidden West, pero recién en estas navidades muchos se harán finalmente con el PS5, razón por la cual es un título que nadie debe dejar pasar desapercibido. Más ahora que se ha lanzado un DLC con mucho más por explorar en ese mundo desolado.

Death Stranding Director’s Cut

Las entregas de Hideo Kojima no pueden faltar para disfrutar la época de frío, por eso darle una oportunidad a Death Stranding es la oportunidad perfecta. Más ahora que lleva consigo extras y demás cuestiones en la versión definitiva creada para el PlayStation 5.

Hogwarts Legacy

A inicios de 2023 salió uno de los lanzamientos más ambiciosos con Hogwarts Legacy, ya que el mundo de Harry Potter nunca se había visto tan detallado, no solo hablamos de los elementos que hay en pantalla, sino también esos gráficos que explotan las capacidades de los dispositivos en que corre. Un juego bastante interesante para probar en navidad.

Resident Evil 4

Fueron muchos los videojuegos de este año los que llevaron el subtítulo de remake o remaster, pero nadie hizo un trabajo tan increíble como Resident Evil 4, mismo que nos dejó explorar esa parte de España con Leon S. Kennedy y la misión de rescatar a la hija del presidente. Definitivamente es necesario probarlo, no importa la plataforma.

Vía: Amazon