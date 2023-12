Como seguramente ya lo saben, el 2023 marca el aniversario número 100 de Disney. De esta forma, múltiples compañías han aprovechado esta oportunidad para ofrecerle al público algún tipo de producto conmemorativo que logre rendirle honor al legado a esta empresa. Una de estas es Cinemex, quienes han anunciado una palomera especial, y aquí te decimos cuándo estará a la venta y cuánto costará.

La palomera especial para conmemorar los 100 años de Disney estará en preventa para todos los Invitados Especiales de Cinemex entre el próximo 22 y 23 de diciembre, y este producto tendrá un precio de $589 pesos. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que este producto estará disponible para el resto del público en general.

Considerando los problemas de reventa que han ocasionado estos productos en el pasado, se corre el riesgo de que los usuarios sin tarjeta de Innvitado Especial no tengan la oportunidad de comprar este producto de una forma oficial, y la única alternativa disponible sean aquellos que lograron grandes cantidades de esta palomera para aumentar su precio en el mercado gris.

Por si fuera poco, los fans no están muy contentos con esta palomera. En redes sociales, el público ha señalado que no solo este producto es pequeño, sino que no cuenta con un diseño que le rinda honor a los 100 años de Disney. Esto es lo que se ha comentado al respecto:

“Ese castillo lo puedes comprar como baratija pensé que iban a sacar algo mejor”. “Ay no… esperaba algo mucho mejor”. “Esperaba algo mejor, parece molde para castillos de arena de esos baratones que te venden en las playas”. “Está bonita, pero considerando que representa el castillo de Disney si le pudieron haber echado más detalle”. “Se ve muy feo con las cúpulas moradas. ¿Quién les dijo que son moradas? Parece de Halloween”.

Considerando que pocos días después de la preventa se estrenará en México El Niño y la Garza, la nueva película de Studio Ghibli, el público tendrá la oportunidad de comprarse su palomera de Disney, si es que aún quedan, claro. Te recordamos que este producto estará a la venta para los usuarios de Invitado Especial a partir del próximo 22 de diciembre, a un precio de $589 pesos. En temas relacionados, esta es la palomera de Wonka. De igual forma, Volver al Futuro también tuvo su palomera.

Nota del Editor:

Más vale que Cinemex tenga alguna forma de evitar a los revendedores. De no ser el caso, entonces la compañía se enfrentará a serios problemas, ya que esta no sería la primera vez que algo así sucede. Solo nos queda por esperar y ver qué sucede con este esperado producto.

Vía: Infobae