Nintendo lanza su resumen de 2023 para jugadores

El mes de diciembre esta casi a la mitad de terminarse, razón por la cual algunas compañías de streaming musicales y de videojuegos han decidido lanzar la aplicación en la que los usuarios recopilan lo que más han consumido del año según las plataformas correspondientes. Y ahora que PlayStation y Xbox hicieron lo propio hace un par de días, Nintendo ha decidido sumarse para ver quienes de sus jugadores han pasado muchas de sus tardes junto a la consola Switch.

Mediante las redes sociales, la empresa de Japón ha mencionado que los usuarios ya pueden usar su aplicación para ver los juegos más probados del año, y claro, deben acceder con su cuenta de la consola para que se detecten los datos y así haya un resultado final. Entre las categorías vemos el mes más jugado, el título con más horas y muchos más detalles que tal vez algunos no se veían venir.

¡Repasa todo lo que te has divertido con los juegos de #NintendoSwitch en 2023 con un resumen personalizado! Puedes ver qué jugaste más, elegir tu juego favorito del año y compartir tus estadísticas con tus amigos. Ve tu Resumen de 2023 de Nintendo Switch aquí:… pic.twitter.com/vybO2YNfq8 — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) December 13, 2023

Lo único que los fans deben hacer para entrar a estos datos es dar click en este link, esto para consultar lo que han usado alrededor de los primeros meses de de 2023 hasta noviembre aproximadamente, por lo que es posible que algunas horas de diciembre no sean consideradas. A eso también se agregan las aplicaciones de Game Boy y Game Boy Advance, ya que esas se han lanzado hace no mucho para el placer de los que disfrutan las experiencias de corte retro.

Si se hacen cuentas, es probable que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se encuentre en el primer lugar, dado que es el título que más ofrecía rejugabilidad este mismo año. Aunque también Super Mario Bros. Wonder se puede encontrar en los conteos de los usuarios.

Vía: Nintendo

Nota del editor: La verdad todavía no he podido checar mis horas de Nintendo Switch, pero seguramente se encuentra por ahí Tears of The Kingdom, pues no hubo otro juego con el que me pasara millones de horas en la consola. Aún así, habrá que ver más tarde los resultados.