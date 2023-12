Guía Navideña de regalos 2023: Nintendo

Con la Navidad, a solo unos días de distancia, ha llegado el momento de comprar los mejores regalos posibles. De esta forma, a continuación te presentamos una lista con los obsequios que todo fan de Nintendo desea ver bajo su árbol el próximo 25 de diciembre. Ya sea que estos regalos son para ti o para otra persona, esta lista te mostrará todo lo que esta compañía nos entregó en el 2023.

Nintendo Switch OLED Model – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition.

Tears of the Kingdom no solo llegó al mercado como uno de los mejores juegos de 2023, sino que estuvo acompañado de una de las mejores ediciones especiales del Switch, algo que los fans y coleccionistas no se pueden perder.

Nintendo Switch OLED Model – Mario Red Edition.

Junto a Zelda, Nintendo también decidió entregarnos una edición especial para conmemorar al plomero italiano más famoso del mundo, y el diseño completamente rojo se ve simplemente increíble.

Nintendo Switch OLED Model: Super Smash Bros. Ultimate Bundle.

Este parquet especial no solo nos ofrece un código de descarga para Super Smash Bros. Ultimate, una gran opción para disfrutar en compañía y amigos, sino que también cuenta con un diseño especial inspirado en este título.

Super Mario Bros. Wonder

La más reciente aventura de Mario en 2D es uno de los mejores juegos en la serie. Este título es sumamente divertido, y con una serie de ideas que dejan en claro la maestría de Nintendo al momento de crear plataformeros.

Super Mario RPG

El clásico de 1996 está de regreso con un fantástico remake que conserva la esencia del título original de SNES, pero nos ofrece una serie de mejoras visuales y de gameplay muy bien implementadas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Para muchos, este es el juego del año. Tears of the Kingdom toma todo lo que funcionó en Breath of the Wild, y lo eleva sustancialmente gracias a la oportunidad de explorar tres enormes mapas y crear estructuras de todo tipo. Simplemente imperdible.

Metroid Prime Remastered

Metroid Prime es uno de los mejores juegos del GameCube, y esta remasterización nos da la oportunidad de disfrutar de este título en el Nintendo Switch con una serie de mejoras visuales que nos emocionan mucho por cómo se llegará a ver Metroid Prime 4.

Pikmin 4

Al igual que Tears of the Kingdom, Pikmin 4 es uno de los mejores juegos de todo el año. Esta entrega funciona a la perfección para todos aquellos que son nuevos a la serie, así como para los veteranos. Una de las mejores experiencias de 2023.

WarioWare: Move It!

No hay mejor forma de pasar Navidad en familia, que jugando WarioWare: Move It!, una experiencia sumamente entretenida que hace un fantástico uso de las capacidades técnicas del Switch y los Joy-Con.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land es uno de los mejores juegos del Wii, y esta remasterización no solo nos da la oportunidad de disfrutar de este clásico en el Switch, sino que también cuenta con contenido adicional que los fans podrán apreciar.

Vía: Amazon