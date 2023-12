Confirman parque de diversiones de Pokémon

Con Nintendo expandiendo Super Nintendo World con una sección inspirada en Donkey Kong Country, muchos se preguntan cuál será la siguiente franquicia de la Gran N con un lugar en Universal Studios Japan. Si pensabas que Pokémon tendría ese honor, será mejor que lo pienses dos veces, ya que The Pokémon Company ha revelado que ellos tendrán su propio parque de diversiones.

Para la sorpresa de muchos, The Pokémon Company anunció una colaboración con Yomiuri Land Co y The Yomiuri Shimbun, esto con el objetivo de crear PokéPark Kanto LLC, una nueva empresa que construirá una sección completamente dedica a los monstruos de bolsillo en el existente parque de atracciones Yomiuriland en Japón.

Apropiadamente, el parque de atracciones Yomiuriland está ubicado en Tama Hills de la región de Kanto. Si este nombre les resulta familiar, esta es la zona que inspiró al mapa de los juegos originales de Pokémon. Esta es la segunda colaboración entre The Pokémon Company y el parque de atracciones Yomiuriland. La primera fue una atracción natural a pequeña escala inaugurada en el 2019, en la que los fans de la serie tuvieron la oportunidad de buscar monstruos de bolsillo a lo largo de este lugar.

Esta no es la primera vez que The Pokémon Company intenta hacer algo como esto. A mediados de la década de 2000 se inauguró PokéPark. El parque temático funcionó durante unos meses en Japón y Taiwán en 2005 y 2006, respectivamente. El parque, que fue diseñado como un parque temático itinerante que podía recorrer todo Japón y luego se planificó una gira mundial, fue cerrado debido a su baja popularidad.

El nuevo PokéPark, por su parte, será una experiencia que solo se podrá encontrar dentro de las instalaciones de Yomiuriland, y si bien no se descarta la posibilidad de ver a Pikachu y compañía en Super Nintendo World en un futuro, este nuevo parque de diversiones será el único lugar en donde podremos interactuar con estos personajes.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de inauguración, y los planes apenas han comenzado. De esta forma, es probable que hasta el próximo año tengamos algunos detalles que nos den una idea del tipo de experiencias y atracciones que PokéPark nos proporcionará.

Junto a esto, se han encontrado registros de PokéPark Kalos y PokéPark Paldea. Como seguramente ya lo saben, Kalos es la región inspirada en Francia, mientras que Paladea está basado en España. Sin embargo, esto no es una indicación de que parques temáticos llegarán a estos dos países europeos, y seguramente son solo una forma de proteger la propiedad intelectual.

Nota del Editor:

Un parque temático de Pokémon es algo con lo que muchos han soñado. De esta forma, ver una zona de entretenimiento completamente enfocada en la serie es justamente lo que muchos querían escuchar. Ahora solo nos queda esperar para ver cómo es que este lugar funcionará en un futuro.

Vía: Serebii