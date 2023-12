Revelan por qué GTA VI no sale día uno en PC

Tras el anuncio oficial de Grand Theft Auto VI, muchos se han preguntado por qué esta entrega solo llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S día uno. Si bien la versión de PC llegará en un futuro, por el momento no hay información sobre esta plataforma. Al respecto, un ex-trabajador de Rockstar ha revelado la razón detrás de esta decisión.

Mike York es un desarrollador que trabajó en Rockstar durante cinco años, principalmente durante el desarrollo de GTA V para el PS3 y Xbox 360. Por medio de su canal de YouTube, conocido como York Reacts, esta persona reveló que la compañía se enfoca principalmente en consolas, puesto que esto es lo que más vende, con el hardware de PlayStation siendo la principal plataforma de desarrollo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La mayoría de las veces, sobre todo en el pasado, PlayStation era la que más vendía. PlayStation era la consola a tener, vendía más que cualquier otra en su mayor parte, todo el mundo jugaba en PlayStation. Por lo que la desarrolladora concentra toda su energía en asegurar que el port de PlayStation y el juego en PlayStation funcionaban muy bien. Luego lo trasladarían a Xbox, normalmente al mismo tiempo Cuando estaba trabajando en GTA V, por ejemplo, nos concentramos en PS3 y Xbox 360. Pero sobre todo llevábamos la PS3 al límite, porque tenía mejor hardware para usar la memoria y otras cosas. Y pondríamos toda nuestra energía en ello, optimizándolo lo mejor posible para la consola. Luego pasábamos todo a la versión de Xbox simultáneamente. La versión para PC es la que está en segundo plano, la que ejecuta las dos versiones y las desarrolla. Cuando se quiere portar el juego… digamos que tienes un juego que se ve muy bien en PlayStation, se juega increíble, tiene buenos FPS, pocos bugs. Y está listo, lo lanzas al público. Ahora ya puedes centrar tus esfuerzos en adaptarlo a PC”.

Si bien es cierto que York ya no trabaja en Rockstar, esta tendencia no solo la vimos con GTA V, sino con Red Dead Redemption II también. De esta forma, es muy probable que esta sea la razón por la cual la compañía no tiene pensado lanzar una versión para PC día uno, lo cual es una mala noticia para muchos fans.

Sin embargo, esta aproximación ha dado resultados positivos. En lugar de tratar de optimizar tres versiones al mismo tiempo, Rockstar se enfoca en las consolas primero, las cuales poseen una serie de elementos técnicos similares, por lo que este proceso no es tan complicado. De esta forma, cuando llega el momento de trabajar en la versión de PC, la cual tiene más variaciones respecto a las especificaciones, el equipo solo tiene que concentrarse en esto.

Lamentablemente, esto también significa que los usuarios de PC tendrán que esperar más tiempo para tener este juego en sus manos. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en algún punto de 2025, por lo que la versión de PC. En temas relacionados, así se vería GTA VI en Switch. De igual forma, surge comparativa entre GTA VI y Cyberpunk 2077.

Nota del Editor:

Rockstar es un estudio qué sabe hacer muy buenos trabajos. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que primero se enfoque en las versiones de consolas, y después ya dedicarse por completo en el trabajo para PC. Tal vez no sea el orden que a muchos les gustaría, pero es algo que les ha funcionado en el pasado.

Vía: Mike York