El viaje de Ash ha llegado a su fin. Sin embargo, eso no significa que el anime de Pokémon ha concluido. Como ya lo saben, hace tiempo se estrenó Pokémon Horizons: The Series en Japón. Aquí se nos presenta a una serie de nuevos protagonistas que viaja por la región de Paldea. Ahora, el día de hoy se ha confirmado cuándo es que este anime llegará a Netflix.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Pokémon Horizons: The Series se estrenará el próximo 23 de febrero de 2024 en Netflix a nivel global. Recordemos que la compañía de streaming cuenta con los derechos de este anime a nivel mundial, y desde hace tiempo se han encargado de estrenar múltiples episodios al mismo tiempo. Esta es la descripción:

“¡Vuela con una nueva aventura Pokémon! ¡Prepárate para un viaje Pokémon completamente nuevo con Liko y Roy mientras viajan con nuevos amigos y adorables Pokémon a través de diferentes regiones en Pokémon Horizons: The Series, que llegará a Netflix el 23 de febrero!”

De esta forma, cuando Pokémon Horizons: The Series llegue a Netflix el próximo año, no esperen ver un nuevo capítulo cada semana. En su lugar, aquí podremos encontrar múltiples capítulos ya listos, lo cual puede ser del gusto de muchos, pero esto también significa que las conversaciones entre fans ya no son tan prominentes.

Febrero es un mes sumamente importante para los fans de Pokémon. No solo se celebra otro aniversario para la serie, sino que siempre se lleva a cabo una presentación especial que nos da una mirada al futuro de la serie en múltiples apartados. De esta forma, muchos esperan que el próximo año se den a conocer nuevos detalles sobre el siguiente juego en la franquicia.

Por su parte, te recordamos que el anime de Pokémon está en un momento muy importante. Después de más de 20 años, el viaje de Ash llegó a su fin tras coronarse como el campeón en el Torneo de Galar, cumpliendo así el sueño de múltiples niños que crecieron viendo este anime y, para la sorpresa de muchos, The Pokémon Company optó por comenzar desde cero con otros protagonistas en lugar de seguir a Ash en una nueva aventura.

Te recordamos que el anime de Pokémon Horizons: The Series llegará a Netflix el próximo 23 de febrero de 2024. En temas relacionados, importante CEO es arrestado por fraude con cartas de Pokémon. De igual forma, aquí puedes ver nuestro hands on del siguiente DLC para Pokémon Scarlet & Violet.

Nota del Editor:

El anime serializado de Pokémon no es algo que me llame mucho la atención. Sin embargo, no puedo negar su popularidad con los fans. En su lugar, prefiero algo como lo que se hizo con Generations, adaptaciones de los momentos más importantes de los juegos, de una forma que le rinde honor al trabajo de Game Freak a lo largo de los años.

Vía: Netflix.