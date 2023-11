Hands On – Pokémon Scarlet: The Indigo Disk

De paso complicado

La situación de Pokémon dentro de los videojuegos es compleja. A pesar de que del lado comercial, siempre se logran grandes resultados, la fuerte constancia con la que salen título de Pikachu y compañía, han llevado a que quienes están involucrados, entreguen productos que en la parte técnica y de presentación audiovisual, dejan mucho qué desear. La buena noticia acá es que Game Freak sigue entregando buenos juegos pero que por lo anterior, no brillan como deberían. Para prueba, lo que se hizo con Pokémon Sword & Shield y la manera en la que finalmente, la fórmula de estos RPGs dio un importante salto con Pokémon Legends: Arceus, misma que se afianzó con Pokémon Scarlet & Violet. Por supuesto, la experiencia no se iba a quedar solo en los títulos principales, lanzando una expansión de tamaño mayor en dos partes distintas. Luego de las dudas que nos dejó hace un par de meses lo que fue The Teal Mask, The Hidden Treasure of Area Zero está lista para su continuación con The Indigo Disk.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo de The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk en la ciudad de Nueva York, en donde junto con nuestros amigos de The Pokémon Company y Nintendo, pudimos probar de forma anticipada esta nueva expansión, la cual, intenta un par de nuevas cosas que los fans más apasionados habían estado pidiendo, además de claro, darle una conclusión a los relatos que se han venido construyendo a lo largo de todo el camino de Pokémon Scarlet & Violet. Es importante mencionar que estamos ante un DLC que tampoco busca revolucionar lo que ya se venía haciendo bien, pero que de igual forma, arrastra todas las complicaciones técnicas y visuales que tanto se han criticado. Es verdaderamente extraño toparte con ideas a nivel de gameplay y de forma tan bien pensadas y ejecutadas, pero que no sobresalen como deberían debido a un rendimiento lejos de lo que esperaríamos, y a una presentación audiovisual que no corresponde a una de las franquicias de entretenimiento más importantes de todo el mundo.

El terrario

Expandir cualquier videojuego puede ser una tarea bastante complicada para los desarrolladores, sin embargo, cuando estás ante una experiencia principalmente centrada en el coleccionismo, se podría pensar que solo agregar más de lo mismo sería suficiente. Desde la generación pasada, es decir, con Pokémon Sword & Shield, se decidió que tener una tercera versión o versiones mejoradas ya no sería el camino de la serie, esto para más bien apostar por una forma más moderna a la que supuestamente la mayor parte de los jugadores está acostumbrada. Los DLC nos han dejado con sentimientos encontrados y luego de lo que fue The Teal Mask, la segunda parte de The Hidden Treasure of Area Zero está a punto de llegar en medio de bastantes dudas.

La historia de The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk continúa con los hechos que se nos habían venido contando tanto en los juegos principales, como en la primera expansión. En esta ocasión, en lugar de irnos de excursión a un pintoresco pueblo, nos convertimos en estudiantes de intercambio para ahora visitar la muy exótica Blueberry Academy, la cual, tiene la principal característica de estar ubicada en un súper moderno complejo bajo el agua. Ahí, conoceremos a un montón de nuevos personajes y claro, intentaremos descubrir el misterio del legendario Pokémon conocido como Terapagos. Importante recalcar que para entrar a esta segunda expansión, es total y completamente necesario que hayas completado tanto el main quest de Pokémon Scarlet & Violet, así como The Teal Mask. Éste es un contenido completamente pensado para hacer las veces de endgame.

Dicho lo anterior, te cuento que The Indigo Disk llega con varias novedades a destacar. A pesar de que no tenemos permitido revelarte el número total de nuevos Pokémon que aparecen, sí te podemos ir adelantando que además de Terapagos como el principal legendario, podremos conocer a la evolución de Duraludon llamada Archaludon, así como dos nuevos Paradox Pokémon: Raging Bolt y Iron Crown. Además, más de 100 Pokémon ya conocidos finalmente hacen acto de presencia en esta generación, estando destacados varios de los starters más icónicos de toda la historia de la serie. Sí, como te podrás dar cuenta, el completar el nuevo Pokédex no será nada sencillo y estamos seguros, se convertirá en una de las mejores partes de todo este nuevo contenido.

Indudablemente, una de las principales características de Pokémon Scarlet & Violet, fue la manera en la que ahora se nos puso en un verdadero mundo abierto que podíamos explorar a placer y que además, nos dejaba cumplir con las actividades secundarias en el orden que mejor nos pareciera. Pues bien, dicho concepto regresa con The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk, esto a través de una medida que no sé si vaya a ser del gusto de todos. Verás, la Blueberry Academy cuenta con una zona abierta llamada Terrario, la cual, es precisamente el nuevo lugar para explorar y capturar Pokémon. Dicho domo contiene cuatro diferentes biomas que a su vez, albergan a distintos tipos de Pokémon. El tamaño del lugar es bastante grande, pero la verdad es que nunca sentí que tuviera personalidad propia. La magia de estar supuestamente en una escuela submarina se pierde por completo al estar en este lugar artificial y sin mucha personalidad. Claro que habrá que ver si nos guarda alguna sorpresa, pero de entrada, te puedo decir que no me emocionó demasiado.

Algo bastante interesante es que al igual que en el juego principal, acá podrás completar los objetivos principales en el orden que quieras, además de que la Blueberry Academy tiene la característica de que sus clases son completamente prácticas, por lo que cada una de ellas se convierte en una especie de quest que debes de completar. En nuestro tiempo previo con The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk pudimos hacer un par de ellas, las cuales fueron sencillas, pero bastante divertidas. Además de lo anterior, existe una nueva habilidad para hacer con nuestro Koraidon o Miraidon, la cual, les permite volar con completa libertad para cruzar una serie de aros en el aire antes de que termine el tiempo. Divertido, pero nada del otro mundo.

¿Qué hay del tema técnico y de presentación? ¿Podemos esperar alguna mejora en esta expansión? Lamentamos decirte que las muy pobres gráficas y rendimiento dudoso, siguen muy presentes en The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk. La verdad es que nadie esperaba un gran cambio en este apartado, pues es claro que Game Freak sigue trabajando a marchas forzadas y sin tiempo de finalmente revisar todo este asunto. Sí, el mundo se sigue viendo plano, sin texturas, sin efectos de iluminación y con objetos que aparecen en todo momento de la nada, mientras que el framerate continúa presentando caídas dramáticas sin razón aparente.

Combates… hardcore

A pesar de seguir siendo todo un éxito comercial, la realidad es que las quejas alrededor de cada una de las entregas de Pokémon siguen creciendo. Sumado a todo el apartado técnico, una de las cosas que más han molestado a los fans tiene que ver con la muy baja dificultad que han representado sus juegos, siendo un auténtico paseo de domingo incluso para los nuevos. Pensábamos que con The Teal Mask esto empezaría a cambiar, pero en realidad no sucedió demasiado. En caso de que seas de los que está esperando contenido verdaderamente pensado para los más clavados, te contamos que probablemente, en The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk lo vas a encontrar.

Como ya te lo comentaba hace unos momentos, The Indigo Disk solo puede ser accesado por quien ya completó tanto el juego principal, como la pasada expansión. Una vez que llegas a tu nuevo colegio, se te dice que uno de tus objetivos es derrotar a cuatro de los entrenadores más fuertes de la institución, los cuales, podríamos decir que son una especie de nuevo Elite Four. En nuestro tiempo con esta segunda parte del DLC de Pokémon Scarlet & Violet, pudimos enfrentar a uno de ellos, el cual, sí puso mucha más resistencia de la que me esperaba, incluso en mi primer intento fui claramente derrotado por no estarle poniendo la seriedad que el combate me requería, esto claro, luego de decenas de horas con la serie en las que avanzar fue sumamente sencillo.

Tras darme cuenta de que mi estrategia de atacar con un solo Pokémon y un solo movimiento no iba a dar buenos resultados, comencé a pensar de mejor forma cada una de mis acciones. Para mi sorpresa, mi contrincante sí reaccionó a varias de ellas de forma inteligente, usando movimientos para contrarrestar los míos y así, ponerme en verdaderos aprietos. Al final y gracias a la suerte, logré quedarme con la victoria con un solo Pokémon activo y casi sin vida. La verdad es que he quedado bastante sorprendido por cómo es que se aumentó sustancialmente el nivel de dificultad de estos enfrentamientos y sobre todo, por las maneras tan inteligentes en las que reaccionaba la computadora a lo que yo le iba presentando. Creo que sobre todo en este apartado, The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk dejará muy contentos a los fans más apasionados y con más horas de juego que llevaban ya tiempo esperando contenido que de verdad los atendiera.

Muy importante mencionar que una de las principales temáticas The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk si de gameplay hablamos, es que además de que sus combates son marcadamente más complicados en todo sentido, ahora todos ellos son peleas de 2v2, lo cual, hace que la estrategia que debes de seguir, igualmente se vuelva mucho más compleja y cercana a cómo es que funciona el competitivo dentro de Pokémon,

¿Diferencias marcadas?

Me parece que al igual que pasó hace un par de meses con la primera parte, The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk no hará que tu opinión sobre Pokémon Scarlet & Violet cambie. Es decir, si el juego principal te encantó a pesar de todos sus problemas técnicos y de presentación, estas expansiones serán de tu gusto. Pero si por el contrario, simplemente no pudiste con lo que se estrenaba en noviembre de 2022, estos nuevos contenidos no harán que cambies de parecer. Sin embargo, también creo que es importante resaltar el fuerte énfasis que esta segunda parte tiene para complacer a los jugadores más hardcore, presentando lo que parece ser, verdadero contenido endgame que pondrá a prueba a los más habilidosos.

Sumado a lo anterior tenemos un nuevo y muy amplio Pokédex para completar, así como una nueva historia por experimentar que por lo que probamos, comenzó a tomar tonos sumamente interesantes. La cosa pinta bien en The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk, expansión que estará disponible este 14 de diciembre en exclusiva para el Nintendo Switch para todos los dueños de Pokémon Scarlet & Violet que claro, hayan pagado por el pase de expansión.