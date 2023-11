2021 fue un año fantástico para los videojuegos. La cantidad de estrenos importantes nos abrumó en todo sentido, siendo Tales of Arise de los estelares. Justo como se esperaba, el juego de Bandai Namco no se quedó solo con lo que fue su aventura principal, expandiéndose con más contenido. Beyond the Dawn finalmente está llegando y en nuestro nuevo video te contamos si es que vale la pena o no.