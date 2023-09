Revelado el DLC Tales of Arise: Beyond the Dawn

Uno de los éxitos recientes de Bandai Namco fue Tales of Arise, que se lanzó en septiembre de 2021. Y dos años después, el action-RPG recibirá un nuevo DLC basado en la historia, subtitulado Beyond the Dawn. El tráiler de revelación se estrenó en la transmisión en vivo más reciente del State of Play de Sony y brindó algunos detalles sobre de qué se trata, así como una fecha de lanzamiento: Tales of Arise: Beyond the Dawn se lanzará el 9 de noviembre de 2023.

La historia tiene lugar un año después de la guerra entre Dahna y Rena, que son los reinos en los que se desarrolla el Tales of Arise original. Beyond the Dawn presenta al mismo elenco de miembros del grupo, pero también se centra en una recién llegada llamada Nazamil. Al parecer, la persiguen los Dahnans ya que su padre es un señor. Por supuesto, hay mucho más detrás de este nuevo personaje aparentemente inofensivo. Hubo mucho gameplay en el tráiler, que mostró las nuevas habilidades de combate de cada miembro del grupo. El final del tráiler insinuó la verdad detrás de Nazamil también, donde sostiene lo que parece ser un fragmento de la máscara que Alphen alguna vez llevó en el juego original, y dice:

“Todas las diferencias deben ser borradas. Una vez que no haya diferencias, habrá…”. Y estoy dispuesto a apostar que esa afirmación terminaría con “paz”.

Lo sabremos con certeza cuando el DLC esté disponible el 9 de noviembre de este año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Vía: PlayStation