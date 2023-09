Netflix renueva One Piece para una segunda temporada

La travesía en live-action de los piratas de los Sombreros de Paja se dirige hacia la Grand Line. Netflix está trayendo de vuelta su adaptación de One Piece para una segunda temporada. La compañía anunció en colaboración con el creador de la serie, Eiichiro Oda, en un video el jueves. El anuncio llegó a través de un video de Oda, en el cual el autor de One Piece, hablando con la audiencia a través de un teléfono caracol, les informó a todos que la serie regresaría.

Después de hacer el anuncio, Oda insinúa que en la temporada 2, la tripulación necesitará un gran médico, antes de dibujar al querido reno/médico de la serie, Tony Tony Chopper.

Desafortunadamente, este anuncio no incluyó una fecha de lanzamiento, lo cual no es una gran sorpresa considerando las huelgas en curso en Hollywood. Sin embargo, sabemos que los guiones para la temporada 2 de One Piece ya están escritos (aunque Oda dice que aún falta por finalizar algunos detalles), lo que podría significar que tan pronto como termine la huelga del Sindicato de Actores , la serie pueda volver a la producción. Incluso mejor, el co-showrunner Marty Adelstein dice que la temporada podría ser lanzada entre 12 y 15 meses después del fin de la huelga del SAG.

Via: Netflix Latam

Nota del editor: Esta es la única ocasión en la que sí me afecta mucho la huelga de Hollywood. ¡Apúrense! ¡Denle lo que quieran al gremio!