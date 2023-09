Listos los guiones para la segunda temporada de One Piece

Los productores de la sorprendentemente popular serie de acción real de One Piece de Netflix afirman que los guiones para una posible segunda temporada están listos y que la serie podría regresar a la plataforma de transmisión tan pronto como el próximo año. En una entrevista con Variety, Marty Adelstein, el CEO de Tomorrow Studios (los responsables de la serie live-action de One Piece, así como de la que se hizo basada en la obra Cowboy Bebop de Netflix, que fue cancelada rápidamente), confirmó que “Tenemos guiones listos”. La salvedad, sin embargo, es que la producción de una posible segunda temporada de la serie de acción real de One Piece no puede comenzar hasta que se resuelva la huelga de SAG-AFTRA en Hollywood.

“Realísticamente, con suerte, a un año de distancia, si nos movemos muy rápido, y eso es una posibilidad”, dijo Becky Clements, presidenta de Tomorrow Studios, a Variety. “En algún lugar entre un año y 18 meses, podríamos estar listos para salir al aire”.

Una adaptación fiel y encantadora de un anime en live-action, la serie de Netflix se ha convertido en algo así como una anomalía en la comunidad del anime desde su estreno el 31 de agosto: una historia de éxito rara. Debutó como el programa más visto en la plataforma con 18.5 millones de visualizaciones, un logro que, según Clements, “superó” las expectativas de Netflix.

“Creo que Netflix está considerando varias situaciones sobre cuántos episodios hacen, ¿los dividen?”, dijo Adelstein. “Creo que están tratando de averiguarlo esta semana. Sospecho que escucharemos de ellos en la próxima semana o dos. Parece haber un gran impulso para que esto continúe y para idear una estrategia a largo plazo. Así que solo estamos esperando eso”.

Adelstein le dijo a Variety que una posible segunda temporada de la serie de One Piece de Netflix necesita expandir su audiencia más allá de los fans existentes de la serie, un proceso que, según él, la primera temporada ya había comenzado.

“Estamos obteniendo mucha audiencia familiar y eso es realmente clave, es traer a los no fans y a las personas que no están al tanto de la propiedad intelectual porque el programa se sostiene por sí solo y logras que la gente lo vea y la gente realmente lo ama”, dijo Adelstein.

Los ocho capítulos que conforman la primera temporada de One Piece ya están disponibles para verse por Netflix.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Voy a la mitad y ningún capítulo es de relleno ni tiene escenas innecesarias o que te aburran, es acción pura que no solo atrapa a los fans del anime. Y eso es hermoso.