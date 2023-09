Lenovo presenta su Legion Pro 7 de 8va Gen.

A día de hoy, muchos usuarios quieren dedicarse de lleno al mundo del gaming, lo que los orilla a formar parte de equipos Esports en diferentes juegos como lo pueden ser League of Legends, Valorant, Apex Legends y muchos más. Sin embargo, algunos se quedan limitados por la potencia de sus computadoras, lo que conlleva directamente a buscar dispositivos que valgan la pena.

Por fortuna, está llegando la nueva generación de equipos gamer Lenovo, mismos que llevan el nombre de Legion Pro 7 y que incluyen las mejores configuraciones para gamers profesionales de cualquier juego. El equipo cuenta con un muy capaz procesador Intel Core i9 de 13ª generación de la serie HX con hasta 24 núcleos, y con los procesadores gráficos de Nvidia RTX serie 4000 para que la experiencia de juego no se interrumpa en ningún momento. Para rematar, tenemos el Chip Lenovo LA2-Q IA, el cual, usando inteligencia artificial, configura automáticamente tu sistema para tener el mejor rendimiento.

Primero que nada, su pantalla de 16” anti reflejante, resolución WQXGA (2560×1600) con relación de aspecto 16:10 y calibración 100% sRGB por Xrite color, hasta 240Hz y certificación TÜV ofrece a los jugadores los colores más nítidos posibles, y no solo hablamos de los juegos, sino también con más medios como los programas de diseño.

De igual manera, puede soportar hasta 32 GB de RAM de hasta 5600 Mhz y 2 TB de SSD 4.0, haciendo que la época de HDD se queda atrás por lejos y pasemos a cargas que apenas se distinguen al ojo humano. Y claro, todo esto nutre a los usuarios que estén manejando muchas tareas al mismo tiempo, ideal para hacer streaming en el que se habla con amigos y se juega.

Al usar la Legion Pro 7 no habrá que preocuparse por el sobrecalentamiento del procesador, dado que cuenta con el Cold Front 5.0 con 2 ventiladores de 69 aspas 3D, que aprovechan la aspiración de aire inteligente, significando así temperaturas que no suban mucho. Tampoco debemos dejar atrás al sonido, con 2 bocinas estéreo creadas por Harman® y respaldados por Nahimic By SteelSeries y su sistema de ajuste inteligente.

Vale la pena mencionar que cuenta con conexiones para distintos periféricos que pueden ser desde mouse, teclado, pantallas, micrófonos y mucho más. Igual se tiene un puerto ethernet Gigabit y conexión Killer WLAN Wifi 6E con banda de 6Ghz; lo que significa partidas sin nada de lag y que todo lo reflejado en pantalla vaya conforme a lo que dicen los compañeros de partida.

Todo esto en conjunto funciona en sincronización con el desempeño inteligente del equipo, el cual le dará cierta prioridad a los programas que esté utilizando el usuario en ciertos momentos, quitando así recursos a otras ventanas que realmente no se estén usando. Eso mismo hace que el equipo pueda respirar bien más allá de su rendija de ventilación ampliada en comparación a diseños pasados.

En conclusión, para quien busque una opción de buena calidad en cuanto equipos dedicados a los gamers, es lógico que la Legion Pro 7 de octava generación de Lenovo sería la opción y que así sus partidas profesionales lleguen al siguiente nivel, y eso es gracias a sus componentes de última tecnología.

Puedes conseguir tu Legion Pro 7 dando click aquí mismo.