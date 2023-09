Encarcelan a youtuber por publicar video con spoilers

Un creador de contenido japonés ha sido condenado a dos años de prisión y multado con un millón de yenes por publicar videos de un videojuego lanzado en línea para su base de fans. Shinobu Yoshida, un YouTuber japonés, publicó videos con spoilers del videojuego de novela visual de 2011 Steins;Gate: Hiyoku Koiri no Darin, conocido en inglés como My Darling’s Embrace. Originalmente lanzado exclusivamente en la Xbox 360 en Japón, el juego ha sido posteriormente adaptado a otros sistemas.

Yoshida fue llevado a juicio por la creación de “contenido rápido” sin permiso de KADOKAWA Future Publishing, el grupo detrás de las novelas ligeras de Steins;Gate, el manga y otros aspectos de la serie. Esto incluye videos de spoilers, resúmenes de la historia y otros videos que contienen contenido con derechos de autor.

El creador de contenido fue llevado a juicio por violar los derechos de autor al crear contenido utilizando materiales de Kadokawa. Yoshida fue arrestado por violar los derechos de autor al editar, procesar, publicar y obtener ingresos publicitarios con el metraje de Steins;Gate.

Yoshida ha sido condenado a dos años de prisión por crear videos de YouTube sobre el videojuego de 2011. Después de cumplir su condena, el YouTuber estará sujeto a cinco años de libertad supervisada y deberá pagar una multa de un millón de yenes en daños.

En un comunicado oficial, CODA (Asociación Incorporada General para la Promoción de la Distribución de Contenido en el Extranjero) reveló que se tomarán más medidas para combatir este estilo de “contenido rápido” que involucra contenido con derechos de autor. El grupo de protección de derechos de autor menciona específicamente el popular anime Spy x Family como ejemplo de videos accionables.

“En sitios de publicación de videos como YouTube, los videos de juego como los comentarios de juegos están ganando popularidad”, dice el comunicado, traducido aproximadamente. “Pero, en principio, el uso de videos de juego requiere el permiso del titular de los derechos, y cargarlos sin permiso es un acto de violación de derechos de autor. En particular, se considera un problema el acto de conectar solo las escenas de la película del juego con una historia y editar el contenido del juego para que se pueda entender el final en poco tiempo, y el acto de extraer solo la escena final y publicarla”.

CODA explica que el número de videos de “contenido rápido” está aumentando rápidamente, y los creadores de contenido deben adherirse a “pautas establecidas [para] poder cargar videos de juego” utilizando materiales con derechos de autor.

“En cuanto al anime”, continúa el grupo. “Nunca se permite procesar y cargar obras con derechos de autor producidas por creadores con tiempo, esfuerzo y costos sin permiso para obtener gastos publicitarios”.

El grupo explica que “continuará esforzándose por limpiar el uso no autorizado del contenido japonés y proteger adecuadamente los derechos de autor”. El arresto de Shinobu Yoshida es el primer ejemplo de una persona arrestada por publicar metraje de un videojuego. Mientras que los usuarios en línea han sido arrestados y multados por publicar películas o programas de televisión completos, los juegos generalmente han sido vistos como un refugio seguro para los creadores de contenido.

Incluso juegos como Persona, que se lanzan con pautas sobre lo que se puede y no se puede compartir en línea, generalmente solo reciben avisos de eliminación de DMCA, no arrestos completos. Según el sitio web japonés Denfal Minico Gamer, Steins;Gate: Hiyoku Koiri no Darin tenía pautas en su versión de Steam de 2019 que advertían contra la publicación de spoilers, específicamente sobre el final del juego, en línea. Sin embargo, nadie esperaba que alguien fuera encarcelado por violarlas.

Vía: Stealthoptional

Nota del autor: Esto sí da miedo, aunque al final creo que los estudios terminarían doblando las manitas o llegando a un punto medio. Imagínense que desaparezcan los walkthroughs, las guías etc. Entiendo que en este caso lo que detonó todo fue publicar spoilers pero, esto puede traer complicaciones al menos en un principio.