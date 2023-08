YouTuber compra un GameCube y encuentra un juego inédito

El famoso youtuber “Cake” ha causado revuelo en la comunidad de gamers tras compartir un descubrimiento sorprendente en su última adición a su colección de consolas: una GameCube especial que albergaba un juego inédito llamado “Pickles“. El título, que aparentemente nunca llegó a ver la luz en el mercado, ha generado una gran intriga entre los entusiastas de los videojuegos.

Cake, adquirió la consola GameCube de manera reciente para expandir su colección de reliquias, se trata de una unidad NR Reader que servía como kit de desarrollo y que eran enviadas a compañías de videojuegos. En otro video aclara que obtuvo esta consola gracias al papá de un amigo. Sin embargo, lo que encontró en su interior superó todas las expectativas. La consola, incluía un juego llamado “Pickles“, desarrollado por Santa Cruz Games.

Lo más sorprendente de todo es que “Pickles” presenta una serie de características intrigantes. El youtuber descubrió al menos doce niveles divididos en dos mundos, proporcionando una visión tentadora de lo que habría sido el juego completo. No obstante, el software en sí demostró ser inestable, lo que dificultó una exploración profunda de sus detalles y mecánicas de juego.

Según los registros, “Pickles” fue concebido entre los años 2005 y 2006, y se presentó en la Game Connection de 2006, un evento de la industria de los videojuegos. A pesar de esta breve aparición, no se dispone de más información sobre el juego ni las razones por las cuales nunca llegó a ser lanzado al mercado.

La comunidad de jugadores está ansiosa por conocer más detalles sobre este enigmático juego y su historia detrás. Mientras tanto, Cake ha compartido su hallazgo a través de sus redes sociales, generando un debate acalorado sobre la historia de los videojuegos y los títulos que nunca llegaron a ver la luz.

Vía: YouTube

Nota del editor: ¡Qué emocionante! Santa Cruz Games ya no existe por lo que no debería haber problema al revelar este contenido. ¿Me pregunto qué tantos juegos andarán volando por ahí? A mi me pasó algo parecido cuando compré una consola PS One y le dejaron un juego adentro jojojo, pero ni me acuerdo cuál era porque no estaba bueno.