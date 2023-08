Un misterioso juego de GameCube llegará a la Switch

Mientras que varios juegos clásicos de GameCube han llegado a la Nintendo Switch en los últimos años, muchos otros aún no han sido lanzados en otra plataforma; sin embargo, parece que los fanáticos podrían ver otro juego llegar a la Nintendo Switch en un futuro cercano. Después del lanzamiento de The Lara Croft Collection, el desarrollador Feral Interactive ha publicado una imagen en Twitter con una pista críptica sobre un nuevo juego que aparecerá “bastante pronto” en el radar. La pista incluye el logo de Switch, un par de delfines y el texto “sobre nuestras cabezas”. Para aquellos que no lo sepan, “Dolphin” fue el nombre en clave que Nintendo usó para la GameCube antes del anuncio oficial del sistema.

El Tweet original de Feral Interactive se puede encontrar a continuación. En respuesta al Tweet de Feral Interactive, varios fanáticos hicieron la conexión con la Nintendo GameCube. La compañía incluso respondió a una suposición del usuario @Willtobass, llamándola “una traducción bastante literal de nuestra pista críptica”, antes de decirles que siguieran observando para ver si esa teoría resulta correcta.

The Feral Release Radar is, to coin a phrase, poppin’ off right now!

Yet another mysterious blip has appeared, and it’s approaching fast. Can you crack the fiendishly cryptic clue to another upcoming release from your friendly neighbourhood game devs?https://t.co/CKn2Le4r4C pic.twitter.com/HIgEh75qcy

— Feral Interactive (@feralgames) August 11, 2023