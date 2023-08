Estos son los ganadores de los premios gamescom 2023

Cada año en la gamescom se otorgan premios en diversas categorías, incluido el premio al mejor tráiler y anuncio, que este año le corresponde a Little Nightmares 3 de Supermassive Games y Bandai Namco. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom también se llevó a casa varios premios, mientras que Mortal Kombat 1, Sky: Children of the Light y Black Myth: Wukong también tuvieron un buen desempeño.

La lista completa de ganadores de los premios gamescom 2023 es la siguiente:

Mejor Tráiler/Anuncio Little – Nightmares 3

Mejor Stand en el Piso de Exhibición – Bandai Namco Entertainment

Mejor Juego para Microsoft Xbox – Mortal Kombat 1

Mejor Juego para Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Juego para PC – PAYDAY 3

Mejor Juego para Sony PlayStation – Tekken 8

Mejor Juego para Dispositivos Móviles – Sky: Children of the Light

Mejores Visuales – Black Myth: Wukong

Mejor Audio – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Jugabilidad – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Más Entretenido – PAYDAY 3

Más Épico – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Más Encantador – Pikmin 4

Juegos con Impacto – Sky: Children of the Light

Vía: IGN

Nota del editor: No soy fan de los premios, porque generalmente se trata de un concurso de popularidad, en algunos casos funciona en otros, los juegos más populares terminan siendo premiados en otras categorías donde son claramente superados. Y creo que sucede en todos los premios, Academia, Grammys etc. Pero disfruten los resultados.